Taçoy: “Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, "partinin örgüt seçimlerinde son günlerde yaşanan hukuki itirazlar ve bu itirazlar sonrasında mahkemeler tarafından verilen ara emirlerinin ciddi artış gösterdiği" gerekçesiyle duyduğu endişeyi dile getirdi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Taçoy, partinin bir "demokrasi şöleni" şeklinde geçmesi gereken kurultay sürecinin "hukuk dışılıklara sahne olduğunu" üzülerek görmekte olduğunu söyledi.

“Gerçekleşen örgüt seçimlerine ilişkin olarak yapılan hukuki itirazlarda ve bu itirazların mahkemelerce haklı bulunmasına yönelik kararlarda son günlerde yaşanan artış endişe verici bir boyuta ulaşmıştır. Bu konuda önceki günlerde yapmış olduğum uyarının Ünal Bey tarafından doğru anlaşılmamış olduğunu üzülerek gözlemlemekteyim.” ifadelerine yer veren Taçoy, en baştaki görevi Ulusal Birlik Partisi’ni tarihine yakışan bir şekilde yönetmek olan Üstel’in şu an itibarıyla bu durumdan oldukça uzak bir görüntü sergilediğini savundu.

Taçoy, "kendisini bir kez daha, yasalara ve Ulusal Birlik Partisi’nin şerefli geçmişine uygun davranmaya davet ettiğini" belirtti.

Taçoy, “Yüksek Seçim Kurulu’ndaki bilgi ve kayıtlara ters ve tamamen hukuk dışı bir şekilde gerçekleştirmekte olduğu eylemleri, bizleri hiç istemediğimiz ve hatta telaffuz etmekten bile kaçındığımız durumlara doğru götürmektedir.” dedi.

"Örgüt seçimlerinde her geçen gün artmakta olan mahkeme kararlarının ortada bir yasadışı durum olduğunun en somut göstergesi olduğu" değerlendirmesinde bulunan Taçoy, “Durumun ciddiyetini göz önünde tutarak, kendisini hem yasalara hem de Ulusal Birlik Partisi’ne gönül vermiş olan insanlarımıza karşı saygılı davranmaya, girmiş olduğu yanlış yoldan dönerek partiyi layık olduğu bir şekilde kurultaya taşımaya davet ederim.” ifadelerini kullandı.

