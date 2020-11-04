Taçoy kararını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yapılan kurultayda başkanlık için aday olarak Faiz Sucuoğlu ile birlikte ikinci tura kalan Hasan Taçoy kurultay günü ikinci tura katılıp katılmayacağı kararını sonra vereceği açıklamasının ardından partilileri tarafında beklenen kararını bugün açıkladı.

Taçoy, sandığın ikinci turda yarışa katlmasını işaet ettiğini belirterek kurultayda aday olacağını açıkladı.

Değerli Ulusal Birlik Partili’ler,

Büyük bir olgunluk ve demokrasi içerisinde geçen, Ulusal Birlik Partisi 11’inci Olağanüstü Kurultayı için hepinize teşekkür ederim.

Önce partimize, sonra da aday olduğum sürede ve sandıklarda bana sahip çıkan partililerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Üyelerimizin tercihleri doğrultusunda 7 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılacak olan olağanüstü kurultayımızın hepimize hayırlı olmasını dilerim. Sandık, ikinci turu işaret etmiştir.

Benimle yola çıkan, demokrasiye inanan, bana destek veren, yolun sonuna kadar benimle yürüyen tüm partili arkadaşlarımla ikinci turda da bu yolu yürümeye devam edeceğiz.

Demokrasi, parti tüzüğümüz ile birleştiğinde ikinci turun yapılmasını öngörüyor. Ben de bu sese kulak vereceğim.

İlk turu tamamladık, ikinci tur için daha çok çalışarak kurultaydan zaferle ayrılacağımıza olan inancım tamdır.

Biz, partimizin birlik içerisinde büyüyeceğine inanıyoruz. UBP, parti içi ve ülke geneli seçimlerinden hep güçlenerek çıkmıştır.

Aslolan KKTC’dir.

Hasan Taçoy olarak, sizlerle birlikte çıktığım bu yolda, yine sizlere güvenerek ilerleyeceğim ve bu başarı hikayesini birlikte tamamlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle yeniden, daha güçlü ve daha inançlı bir şekilde yola çıkıyoruz.