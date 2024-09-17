banner913
banner932
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
18 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
21 0
 
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
50 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
34 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
23 0
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
28 0
"Bu kadar aydır ne yapardınız?"
26 0
banner1032

Taçoy: "Emeklilerimiz geleceğimize ışık tutan değerlerimizdir"

banner1020

banner1045
Taçoy: "Emeklilerimiz geleceğimize ışık tutan değerlerimizdir"
banner971
 Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği'ni ziyaret ederek emeklilerle bir araya geldi.
Kıbrıs Türk halkının manevi değerlerine bağlı, vefa duygusu güçlü bir halk olduğunun altını çizen Taçoy, “Ülkesi için çalışan, bu uğurda ter döken ve emeğini asla acımayan bir halk olarak geleceğe umutla bakmaktayız. Çalışmanın değerini atalarımızdan öğrenen bizler bir yandan çocuklarımıza bu değeri aşılarken, diğer yandan da büyüklerimize olan vefa borcumuzu eksiksiz yerine getirmek için çaba göstermekteyiz” dedi.
“Emeklilerimiz de işte bu büyüklerimiz arasındadır” diyen Taçoy, emeklilerin, yaşamlarının en verimli çağını ülkesi için harcamış, emek vermiş, ter dökmüş insanlar olduklarını söyledi.
Hasan Taçoy, günü geldiğinde emekli olmuş ve yerlerini gençlere bırakmış olan emeklilerin, asla bir köşeye çekilmediklerini ve çekilmemeleri gerektiğini vurguladı.
Taçoy, “Çünkü onlar hem yaşam tecrübeleriyle hem de bu ülkenin ve insanının değerini yaşayarak öğrenmiş kişiler olarak bizlere aktaracakları çok şeyler vardır.” dedi.
Sosyal devlet olarak onların hem yaşamlarını rahat geçirmeleri hem de bilgi ve tecrübeleriyle topluma ışık tutmaları için gereken her şeyin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaretinde, içleri ülke sevgisi ile dolu  yüce insanlarla çok şeyler konuştuklarını ve kendisine göreve geldiğinde yapması için birçok ödevler verdiklerini söyledi.
“Hepsini eksiksiz olarak, büyük bir heyecan ve keyifle yerine getireceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Taçoy, ulu önder Atatürk’ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur” sözlerini hatırlattı ve “Bu sözleri asla unutmadan, emeklilerimize gereken tüm yaşam koşulları sağlamak için canla başla çalışacağım... Ne mutlu bizlere ki, geleceğimize ışık tutan büyüklerimiz mevcut..” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.