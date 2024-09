Taçoy: “Doğruları söylemeye ve her zaman hakkı savunmaya devam edeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, UBP 23’üncü Olağan Kurultayı’nın, demokrasiye, tüzüğe ve kurallara aykırı bir anlayışla başladığını ve yine bu anlayışla nihayetlendiğini savundu.

KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının çözülmeyi bekleyen büyük sorunlarının ancak birlik olunursa, yan yana durulabilirse çözülebileceğini kaydeden Taçoy, “Bu hedefe ulaşmak için doğruları söylemekten asla korkmayacak ve her zaman hakkı savunmaya devam edeceğiz. Adaleti yalnız kendimiz için değil herkes için isteyeceğiz” dedi.

Kurultayda Genel Başkan adayı olan Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, 23’üncü Olağan Kurultayın her açıdan “ibretlik” bir kurultay olarak tarihe geçtiğini öne sürerek, “Hukukta temel bir ilke vardır. Usul, esastan önce gelir. Bir işlemin yapılış biçimi o işlemin sonucundan daha önemlidir” dedi.

Ne olduğunu ve ne yaşandığını herkesin çok iyi bildiğini ifade eden Taçoy, devletin ve partinin bütün imkanlarının, tek bir aday için seferber edildiğini ve seçimi kazanmak adına her yolun mübah sayıldığını ileri sürdü. Taçoy, “Kurultayın özeti de esası da budur” dedi.

“Kurultaya giden hiçbir partilimiz bu etkinliğin düzgün, kurallara uygun ve medeni bir biçimde yani olması gerektiği gibi yapıldığını söyleyemez” diyen Hasan Taçoy, “Öyle bir kurultay yaşanmıştır ki, sonuçları hem ülkemizin geleceğinde hem de demokrasimizde derin yaralar açacaktır” ifadesini kullandı.

Bütün olumsuz şartlara rağmen partisine ve demokratik hakkına sahip çıkmak için kurultaya giden tüm üyelere teşekkür eden Taçoy, en başından itibaren demokrasiye, tüzüğe ve kurallara aykırı bir anlayışla başlayan kurultayın yine bu anlayışla nihayetlendiğini ileri sürdü. Taçoy açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir seçimin kazananı olacağı gibi kaybedeni de olacaktır. Hiç kimse, ‘ben kaybettim bu seçimi kabul etmiyorum’ diyemez. Ama bunun için önce medeni ve düzgün bir organizasyon yapılması ve demokratik hakkını kullanmak üzere oy vermeye gelen üyelerimize hak ettikleri saygı gösterilmeliydi.

Bunların hiçbiri yapılmadığı gibi kurultayda yaşanan bütün rezillikler onurlu üyelerimiz aracı edilerek aklanmaya çalışılmıştır. Üyelerimiz, iktidar için her yolu mübah gören bu anlayış tarafından hileyi gizleyen bir örtü gibi kullanılmak istenmiştir.”

UBP’lilerin saatlerce salon kapılarında bekletildiğini, birçoğu kim oldukları ve kimler tarafından görevlendirildiği bilinmeyen sözde güvenlik personelinden hakaretler duyduğunu ve alenen tehdit edildiğini iddia eden Taçoy, “Bu kötü muamele ve yaşatılan kaos nedeniyle oyunu kullanmaktan vazgeçip geri dönen pek çok üyemiz olmuştur” dedi.

Kurultayda oy verme işlemi sırasında yaşatılan tüm kaos ve kargaşanın amacının ne olduğunun, açılan sandıklardan çıkan desteler halinde atılmış oylar görüldüğünde daha iyi anlaşıldığını savunan Taçoy, mevcut yönetim tarafından belirlenen divanın yapılan itirazları görmezden geldiğini, bariz olan suistimallere müdahalede bulunmaktan kaçındığını öne sürdü.



“Düzen yerine kaos, kural yerine kargaşa”



“Düzen yerine kaosun, kural yerine kargaşanın hâkim olduğu, iktidar hırsıyla savrulmuş bir anlayışın demokrasimizi getirdiği nokta üzüntü ve ibret vericidir” diyen Hasan Taçoy, benzer bir durumun genel başkanlık seçiminden sonra yapılan parti meclisi oy sayımlarında da görüldüğünü öne sürdü.

Demokrasinin ayaklar altına alındığı iddiasında bulunan Taçoy, bunun sorumluluğunun Ulusal Birlik Partisi’nin onurlu üyelerine yüklenemeyeceğini kaydetti, “Onlar bu ülkenin değerini en iyi bilen ve devletine sahip çıkan insanlarıdır” dedi.

“Kendi adıma ise şunu vurgulayabilirim, mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum büyük ailem Ulusal Birlik Partisi’nin fertlerinin yüzüne karşı alnım açık ve onurumla bakabileceğim için Yüce Allaha şükrediyorum” diyen Taçoy, şu ifadeleri kullandı:

“Anti-demokratik ve keyfi müdahalelerle ortaya çıkan bu rezaletlerin görmezden gelineceğini ve oldubitti ile tamamen kendi anlayışlarına uygun bir düzenin kurulacağını düşünenler umuyoruz ki bu sürecin sonunda yalnızca UBP’nin değil devletimizin ve halkımızın da zarar göreceğini anlayacaklardır.”

Parti, devlet, vatan ve halk için her türlü zorluğu aşmaya kararlı olduklarını belirten Taçoy, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının çözülmeyi bekleyen büyük sorunlarının ancak birlik olunursa, yan yana durulabilirse çözülebileceğini kaydetti.



“Adaleti yalnız kendimiz için değil herkes için isteyeceğiz”



“Bu hedefe ulaşmak için doğruları söylemekten asla korkmayacak ve her zaman hakkı savunmaya devam edeceğiz. Adaleti yalnız kendimiz için değil herkes için isteyeceğiz” diyen Hasan Taçoy, kendisiyle birlikte yola çıkan diğer milletvekili arkadaşlarını ve her daim yanında olan, desteklerini asla esirgemeyen UBP’li "kardeşlerini" sevgi ve saygıyla selamladı.