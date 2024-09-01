Taçoy'dan “birlik ve beraberliği perçinlemek adına bir araya gelme” çağrısı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Parti milletvekillerinin tümünün bir araya geleceği bir toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Taçoy, açıklamasında, böyle bir toplantının en erken zamanda, hatta hafta içerisinde yapılması talebini paylaştı.

Toplantıda UBP’nin birlik ve bütünlüğünün dosta ve düşmana gösterilebileceğini söyleyen Taçoy, bunun yanında toplantıda eylülde yapılacak Kurultay’a ilişkin divan oluşumu gibi halledilmesi gereken konuların konsensüs içerisinde karara bağlanabileceğini kaydetti.

Parti’ye ilişkin bazı fırsatçıların yaratmaya çalıştığı “bölünme” algısına karşı, “UBP’nin ülke insanının ve devletinin tek güvencesi olduğundan yola çıkarak”, birlik ve beraberliği perçinlemek adına böyle bir çağrıda bulunduğunu belirten Taçoy, “Buradan Sayın Üstel ve diğer tüm milletvekili arkadaşlarımın da aynı duygu ve düşünceleri paylaştığına olan inancımla bir araya gelme çağrımı başta partililerimiz olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşırım.” dedi.