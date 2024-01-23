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“T izni verilen bir tek akrabam varsa siyaseti bırakacağım”

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Ulaştırma Bakanı Arıklı, T izinleri konusunda “Yedi göbeğini araştırın. Bir tek akrabam varsa siyaseti bırakacağım” dedi

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“T izni verilen bir tek akrabam varsa siyaseti bırakacağım”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Erhan Arıklı, son günlerde gündeme gelen T izni eleştirilerini dün Meclis’te yanıtladı
Özersay ile ilgili “Kişilerle uğraşmak bizim işimiz değil” diyen Arıklı, T izinleri listesinde CTP’li de HP’li de olduğunu iddia etti, “Bana şimdi isim verdirmeyin” dedi.
Özersay’ın adını vermeden, “ Siyaset eskisi, yok eski başkan, Eski bir milletvekili diyelim” diyen Arıklı, “T izni listelerinde Neymiş… YDPli varmış… Şimdi bu suç mu ?. Yedi göbeğini araştırın. Bir tek akrabam varsa siyaseti bırakacağım” dedi.
Piyasada şu anda yaklaşık 20 bin 350 taşıma izni bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Bunlar bugüne kadar hangi makam tarafından hangi tüzüğe göre verildiyse, şu anda verdiklerimiz ve durdurduklarımız da aynı şekilde verildi” dedi.
Arıklı, 3 bin talebe karşın hükümete geldiklerinde, herhangi bir izin vermediklerini son verilenlerin ise iptal edilenler karşılığında verildiğini söyledi.
Bu izinlerin tüm hükümetler döneminde verildiğini dile getiren Arıklı, CTP hükümetleri ve dörtlü koalisyon döneminde de bu izinlerin verildiğini söyleyerek, örnekler verdi.
İzin verilenler arasında akrabası varsa siyaseti bırakacağını söylediğini anımsatan Arıklı, “YDP’ye üye olan kişiler iş yapamayacak mı? Bu kişiler arasında YDP’liler var diye günlerdir yayınlar yapılıyor” diye konuştu.
İzinlerin nasıl durdurulduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Arıklı, Savcılığa soru sorulduğunu, bu görüş doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.
 
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