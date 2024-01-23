T izinleri iptal ediliyor

Başbakan Üstel, T izinlerinin iptali için komitenin çalıştığını açıkladı

Mecliste dün söz alan Başbakan Ünal Üstel, ülkede kısa vadeli hükümetler kurulduğundan çağdaş yasal düzenlemelerin yapılamadığını, yasaların güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlıkların yasalarını güncellemek üzere çalışmalar yaptıklarını, bu yasaların ülkenin geleceğini şekillendireceğini dile getiren Üstel, T izinlerinin KKTC’nin ilan edildiği günden beri aynı yasayla verildiğini, koşulların değiştiğini, yasa ve tüzüğünün yeniden şekillenmesi gerektiğini, bu nedenle izinlerin askıya alındığını, iptali için komitenin çalıştığını kaydetti.

Başsavcılıkla istişare edildiğini, görüşler alındıktan sonra gerekçeleriyle birlikte iptal edileceğini söyleyen Üstel, yasa ve tüzüğün güncelleneceğini ifade etti.

Hangi kurumun hangi bakanlıklar altında olacağına dair de çalışma yapıldığını belirten Üstel, yönetim kurullarına verilen yetkilere değindi. Üstel, piyasayı düzenleyen kurumlara atanacak kişilerin kriterlerinin yeniden gözden geçirileceğini kaydetti.

Üstel, emekli olup aynı kurumda çalışan kişiler bulunduğunu, bunların maliyet unsuru oluşturduğunu, bu konuların Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü, çalışmaların süratle tamamlanacağını ve kurumların yapısının daha etkin ve işlevsel hale getirileceğini ifade etti.

