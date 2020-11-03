banner480
banner69
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
25 0
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
43 0
 
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
22 0
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
19 0
Lağım kokuları içindeki güzellik
Lağım kokuları içindeki güzellik
38 0
Zirveye Denner tırmandı
Zirveye Denner tırmandı
19 0
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
20 0
banner529

“Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz”

banner476

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP'nin UBP ile koalisyon denemesi yaptığını anımsatarak “UBP ile taban tabana zıt noktadayız. ‘Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz’ pozisyonundayız” dedi

“Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz”
Faiz SucuoğluUBP’de parti başkanı olması durumunda ilk tercihinin HP ile koalisyon olmazsa Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüşme yapacağını açıklaması sonrasında gözler CTP’ye çevrildi.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, konuştu.
Sorakın, “Görüşme yapmak için herkese kapımız açıktır. Sonuçta kararı partinin yetkili organları verecektir” dedi.
Sorakın, CTP’nin geçmişte UBP ile hükümette bulunduğunu anımsatarak, “Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz modundayız” diyerek koalisyona sıcak olmadıkları mesajını verdi.
Sorakın sözlerini şöyle sürdürdü:
"UBP ile taban tabana zıt noktadayız. Gerek Kıbrıs sorunu, Maraş konusu gibi bir çok konuda farklı fikirlerdeyiz. İç konularda da bir mutabakat sağlayacağımızı düşünmüyorum ama yine de gelsinler kapımız açıktır. Görüşürüz, son kararı parti organları verir”
UBP-HP hükümetinin devam etmesi gerektiğine yönelik görüş beyan eden Sorakın, “Parlamento aritmetiğinde bir hükümet olamazsa 2021’de bir erken seçim olması daha yararlı olur” diye konuştu.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.