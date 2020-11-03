Faiz Sucuoğlu, UBP’de parti başkanı olması durumunda ilk tercihinin HP ile koalisyon olmazsa Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüşme yapacağını açıklaması sonrasında gözler CTP’ye çevrildi.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, konuştu.
Sorakın, “Görüşme yapmak için herkese kapımız açıktır. Sonuçta kararı partinin yetkili organları verecektir” dedi.
Sorakın, CTP’nin geçmişte UBP ile hükümette bulunduğunu anımsatarak, “Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz modundayız” diyerek koalisyona sıcak olmadıkları mesajını verdi.
Sorakın sözlerini şöyle sürdürdü:
"UBP ile taban tabana zıt noktadayız. Gerek Kıbrıs sorunu, Maraş konusu gibi bir çok konuda farklı fikirlerdeyiz. İç konularda da bir mutabakat sağlayacağımızı düşünmüyorum ama yine de gelsinler kapımız açıktır. Görüşürüz, son kararı parti organları verir”
UBP-HP hükümetinin devam etmesi gerektiğine yönelik görüş beyan eden Sorakın, “Parlamento aritmetiğinde bir hükümet olamazsa 2021’de bir erken seçim olması daha yararlı olur” diye konuştu.
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