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Suphi Asiltürk, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına aday

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Suphi Asiltürk, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına aday
Yeni Doğuş Partisi Parti Meclisi üyesi olan son seçimlerde YDP'den Lefkoşa'dan milletvekili adayı olarak seçime giren Suphi Asiltürk Lefkoşa Türk Belediyesi için başkan adayı olacağını açıkladı.
Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin vereceği karara saygılı olduğunu ama Lefkoşa için daha iyi hizmet verebileceğimi düşündüğü için aday olacağını duyurdu.
Suphi Asiltürk’ün paylaşımı şöyle:
Anayasa Mahkemesi beklenen kararı verdi.
18 Belediye ile seçimlere 25 Aralıkta giriyoruz.
 
Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederim.
 
Tabiki Ülkemizin Bekası için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek doğru bir şeydir ve birlik olmak zorundayızda.
 
Partimin vermiş olduğu her türlü karara da saygılıyım. Ama Lefkoşa için daha iyi hizmet verebileceğimi düşünüyorum.
 
Lefkoşa Belediyesi için yaklaşık bir senedir,  yapmış olduğumuz  hazırlıklarımız neticesinde Lefkoşa'nın kaderini değiştirecek projelerimizde hazır.
 
 Onun için Lefkoşa ya hizmet noktasında şuandaki kararım NET'tir.
 
#LefkoşaKazanacak
#Milletimizkazanacak
 
 
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