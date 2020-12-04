Sucuoğlu’nun destekçileri eyleme gidiyor

Ulusal Birlik Partisi’nde sular durulmuyor. UBP kurultayında önce yarıştan çekilen sonra da bu kararından vazgeçerek aday olacağını duyuran Faiz Sucuoğlu için destekçileri yarın eylem yapıyor.

Sucuoğlu’nun taraftarları, yarın saat 14.00’te UBP Genel Merkezi önünde “Kurultay hemen şimdi” sloganıyla eylem yapacak.

Sucuoğlu’nun destekçilerinin bir an önce kurultaya gidilip genel başkanlık yarışının sonuçlanmasını talep etmek amacıyla parti içinde baskı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.

