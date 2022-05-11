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Sucuoğlu "Ünal Üstel ile yakın çalışmaları sürecek"

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Sucuoğlu "Ünal Üstel ile yakın çalışmaları sürecek"

UBP PM toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantıda, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ünal Üstel’e yetki verildiğini belirtti.

Sucuoğlu açıklamasında,  Ünal Üstel’in hükümet kurma çalışmalarına bugünden itibaren başlayacağını kaydetti.

Parti başkanlığının süreceğini de belirten Sucuoğlu, Ünal Üstel ile yakın çalışmalarının süreceğini söyledi.

Yakın bir tarihte Ulusal Birlik Paritisi’nde kurultay görülmediğini de kaydeden Sucuoğlu,  “UBP kurultayı iki buçuk yıl sonra yapılacak.  Aday arkadaş karşımıza gelecek” dedi.BRT

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