Sucuoğlu, söylediğini yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Parti başkanlığının ilk gününde parti içi planlarını devreye soktu.

Sucuoğlu Ulusal Birlik Partisi’nin önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda Bayrak Radyo Televizyon (Brt) yönetiminde de yer alan Özer Kanlı’yı Parti genel merkezindeki görevinden aldığı ve buna ilişkin yazıyı Parti merkezine iletildiği gelen bilgiler arasında.

Sucuoğlu, kurultay öncesinde başkan olduktan sonra işk işinin Özer Kanlı'yı Parti Genel Merkezi'ndeki görevinden almak olacağını söylemişti.