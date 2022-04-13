Sucuoğlu, Protokol için Ankara'ya gidiyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle mali protokolü görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu eşlik edecek.

