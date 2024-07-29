Sucuoğlu'ndan istikrar vurgusu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Kurultayda aday olacağını açıklayan Milletvekili Hasan Taçoy ve eski genel başkan Faiz Sucuoğlu ile önceki gün bir araya geldi.
Sosyal bir ortamda yer alan buluşmada Sucuoğlu, “istikrar” vurgusu yaptı, yarım kalan projelerin kesintisiz bir süreçle tamamlanmasını istedi.
Açıkça Üstel’e destek vermeyen Sucuoğlu’nun diplomatik bir dille “istikrar” vurgusu yapması, “Üstel’e örtülü destek” olarak algılandı.
Toplantıda yer alan bir UBP’li kaynak, Sucuoğlu'nun , konuşmasında UBP’nin kesintili hükümetler yüzünden çok zaman kaybettiğini, şimdi yakalanan istikrarın sürmesi gerektiğini vurguladı.
Toplantıda Sucuoğlu’nun “ İşler yarım kalmamalı. Ünal Bey bu konuda bayağı yol aldı. Türkiye’nin desteği kendisine açık. Parti için de ülke için de istikrar önemli” ifadelerini kullandı.
Faiz Sucuoğlu, “istikrar ve yarım kalan işlerin tamamlanması” görüşünün net olduğunu belirtti, “Henüz isim zikretmedim. Ben de ülkemizin ve partimizin istikrarı için bir karar açıklayacağım. Temennim istikrarlı bir süreç” dedi.
TAÇOY
Öte yandan Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Genel Başkanlık koltuğu için adaylık ve başvuru süreci devam ediyor…
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, genel başkan adaylık başvurusunu bugün yapacak.
Hasan Taçoy, UBP’nin Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez binasında saat 11.00’de gerçekleşecek başvurusu sonrasında basın açıklamasında da bulunacak.
“Son 48 saat içerisinde değişen bir şey oldu mu? Ajandanızda yeni bir gelişme var mı?” şeklindeki sorumuz karşısında Hasan Taçoy, “Açıkladığım gibi adayım… Başvurumu yapacağım” mesajını yineledi.
Taçoy, adaylığını bir yılı aşkın bir süredir dile getirmekte ve bir süredir de kararında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguluyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.