Sucuoğlu "Kararım partimi değil, siyaseti değil, Genel Başkanlık görevini bırakmaktır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 1 Kasım 2021 tarihinden beridir sürdürdüğü genel başkanlık görevinden istifa etti. Sucuoğlu, istifa mektubunu bugün saat 10.00 sıralarında UBP Genel Merkezi’ne gönderdi.

Sucuoğlu istifa mektubunda, partideki “iki başlı durumun” sıkıntılar yaratmaya başlamasını gerekçe olarak gösterdi.

Yaptığı değerlendirmeler ışığında istifa kararı aldığını açıklayan Sucuoğlu, UBP’de yıllar boyunca üstlendiği görevlerden bahsederek, “Kararım partimi değil, siyaseti değil, Genel Başkanlık görevini bırakmaktır” dedi.

Parti Genel Başkanlığına yüzde 61 oranında oyla seçildiğini ve ardından yapılan seçimde UBP’nin sandıktan birinci parti olarak çıktığını hatırlatan Sucuoğlu, hükümet çalışmalarının ise “talihsiz durumlar dolayısıyla” bozulduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, partinin tarihinde hiç görülmemiş bir fedakarlık göstererek başbakanlık mevkiini başka bir partiliye devrettiğini belirterek, “iki başlı durumu” sürdürmenin artık olumlu bir katkı sağlamadığı gibi parti içinde sıkıntılar yaratmaya başladığını vurguladı.



İstifa mektubu...

Sucuoğlu’nun istifa mektubunun tamamı şöyle:

“Değerli Halkım, çok Kıymetli Yol Arkadaşlarım, Sevgili Ulusal Birlik Partililer;

Bugün ailem, dostlarım ve sağduyusuna güvendiğim partililerimizle yapmış olduğum değerlendirmelerin ışığında aldığım kararı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Siyasete makamlarla değil UBP’nin sıradan bir neferi olarak başladım. Mahalle örgütlerinde adım adım bu büyük yolculuğa devam ettim. Üyelerimizin teveccühleri ile partimizin hemen hemen her kademesinde görevler üstlenerek aktif siyasete girmiş oldum.

Partililerimiz uygun gördü Milletvekili seçildim, layık gördüler bakanlık görevlerinde bulundum. Tüm bu süre zarfında partime ve ülkeme hizmet etmekten başka hiçbir gailem olmadı.

2021 yılında bana inanan ve güvenen partililerimizin desteği ile UBP tarihinde benzerine çok az rastlanmış bir oranla, %61’lik oyla ilk turdan Parti Genel Başkanı seçildim. Hemen ardından 1. Sucuoğlu hükümetini kurarak ilk kez Başbakan olmanın büyük onurunu yaşadım.

2022 yılında yapılan Erken Genel Seçimlerde pandemi gibi önemli bir küresel krizin ardından dalga dalga yayılan ekonomik krize ve sağ merkezde sonradan doğan partilerin varlığına rağmen yüksek bir oy oranıyla UBP’yi hep birlikte yeniden birinci parti yaptık.

Bir kez daha hükümetimizi kurduk ve istikrarlı bir gelecek, sürdürülebilir bir ekonomi için hemen çalışmalara başladık. Hükümet çalışmalarımız devam ederken herkesin yakından şahit olduğu talihsiz durumlar dolayısıyla hükümeti bozmak zorunda kaldık. Daha sonra hükümet ortaklarımızın anlaşılmaz tavırları yüzünden yeni bir hükümet oluşumu mümkün olamamıştır.

"Partimiz tarihinde hiç görülmemiş bir fedakarlık göstererek başbakanlığı başka bir partili arkadaşıma devrettim"

Yaşanılanlardan sonra yapılan istişareler sonucunda partimizi ve ülkemizi böylesi önemli ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte yeniden seçimlerle yüzleştirmemek adına yine partimiz tarihinde hiç görülmemiş bir fedakarlık göstererek bir adım geriye çekildim ve başbakanlık mevkiini başka bir partili arkadaşıma devrettim.

Bu süreç yaşanırken gerek MYK gerekse Parti Meclisimizin itirazlarına rağmen ülkem ve partim adına bu adımı atmaktan vazgeçmedim. Her zamanki gibi yapıcı oldum. Partimizin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için elimden gelen tüm gayreti ortaya koydum.

"Bu iki başlı durumu sürdürmek artık partimiz içinde de sıkıntılar yaratmaya başlamıştır"

Gelinen son aşamada, yaşanılanlar gösterdi ki bu iki başlı durumu sürdürmek artık olumlu bir katkı sağlamadığı gibi partimiz içinde de sıkıntılar yaratmaya başlamıştır.

“Partimizin göz göre göre daha fazla çıkmaza girmesine göz yummamım mümkünü yoktur”

Yaşanan tüm bu sıkıntıların sorumlusu ben olmasam dahi ülkesini ve partisini seven bir kardeşiniz olarak partimizin göz göre göre daha fazla çıkmaza girmesine göz yummamım mümkünü yoktur.

Siyasete hizmet için girdim ancak hizmet verilemeyeceğini gördüğüm noktada ısrarla devam etmek benim karakterime uygun değildir.

Makamlar gibi bu süreçler de gelip geçicidir. Makamlar kişilere değil, kişiler makamlara değer katar.

Partimiz mutlaka doğru yolu bulacak ve ülkeye hizmet adına en doğru adımları yeniden atacaktır.

Kararım partimi değil, siyaseti değil, Genel Başkanlık görevini bırakmaktır. Bu bağlamda partime ve ülkeme hizmet etmeye dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğim.

Bugüne kadar onurla yürüttüğüm UBP Genel Başkanlık görevinden bugün itibariyle istifa ediyorum.

Hiçbirimiz Ulusal Birlik Partisi’nden daha büyük değiliz. Aslolan Ulusal Birlik Partisidir, aslolan uğruna canlarımızı feda ettiğimiz devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.

Bu vesileyle görev sürem boyunca hep yanımda olan aileme, kader birliği yaptığımız gençlik ve kadın örgütlerime, örgüt başkanlarıma, ilçe başkanlarıma ve yönetimlerine, MYK ve PM üyelerime, Belediye Başkanlarıma ve Belediye Meclis Üyelerime, her koşulda tereddütsüz destek veren partili kardeşlerime, milletvekili arkadaşlarıma, kabinelerimde görev yapan bakan arkadaşlarıma, görev sürem boyunca katkılarını bizden esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve hükümetlerine, Kıbrıs Türk halkına teşekkürü bir borç bilirim.”