UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, ay sonu yapılacak UBP Kurultayı’nın “bir rövanş” olacağını söyledi ve ekledi: “Sucuoğlu ile kozlarımızı paylaşacağız”





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, bu ay sonu yapılacak UBP Kurultayın “bir rövanş” olacağını da ifade ederek, “Sucuoğlu ile kozlarını paylaşacaklarını söylemenin çok da yanlış olmayacağını” kaydetti.

Taçoy, Başbakan Ersan Saner’in kurultay hesapları dolayısıyla hükümetin istifasını verdiği kanaatinde olduğunu söyledi

Taçoy, “İstifa kararını Yedikonuk’ta bir cenazedeyken basından öğrendim ve şakadır herhalde dedim” diye konuştu.

Taçoy, buradaki amaç ve muradın kurultaya yönelik olup olmadığının sorgulandığını söyledi.

Taçoy, “Sayın Başbakan istifa etmeden önce PM’ye gerekçeli olarak sunmalıydı. Çünkü kendisine hükümet kurma yetkisini de veren PM idi. Amacı da diğer siyasi partilerden bir adım önde olmaktı. Ama beni maruz görsünler ve kusura bakmasınlar, benim kanaatim öyle değil. Kurultayın yapılıp yapılmayacağı noktasında Başbakan’ın Kurutay sonrası da sürecin kısa olmasından dolayı, bir hükümet değişimi olmadan bir seçime gidilebileceğini hesabını yapmıştır” dedi.



