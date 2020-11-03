Sucuoğlu için çalışanlar ortaya çıkıyor

UBP kurultayında Faiz Sucuoğlu’na sessiz ve derinden destek veren isimler ortaya çıkmaya başladı.Özellikle Güzelyurt bölgesinde uzun yıllar milletvekilliği ilçe başkanlığı ve bakanlık yapan Kemal Dürüst’ün Sucuoğlu lehine çalıştığı öğrenildi.Bölgede örgütlerle bağını koparmayan Kemal Dürüst’ün Faiz Sucuoğlu’nun kazanması için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.Mağusa bölgesinde ise Sunat Atun’un, Sucuoğlu için çalıştığı ortaya çıktı. Sucuoğlu, Mağusa bölgesindeki partililerden yüksek oy almasında Sunat Atun’un da rolü olduğu ifade edildi.Lapta’nın eski belediye başkanı Fuat Namsoy’un da Faiz Sucuoğlu’na destek verdiği ve bölgede Sucuoğlu’nun kazanması için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.Öte yandan emekli polisler de Faiz Sucuoğlu’na destek için çalışma yaptı.Yıllarca Polis Teşkilatına hizmet veren Emekli Polis Müdürü Günay Ozan da Sucuoğlu lehine çalıştı.Emekli başmüfettiş Veli Gürpınar, Sucuoğlu’na sessiz çalışanlar arasında yerini aldı. Gürpınar’ın Mağusa ve Karpaz bölgesinde bu konuda çalışma yürüttüğü belirtildi.