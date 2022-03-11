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Sucuoğlu, dünya liderleriyle buluştu

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Sucuoğlu, dünya liderleriyle buluştu
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen Liderler Paneli'e katıldı. Toplantıda, Başbakan Sucuoglu ile , Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.
Barışın Bedeli başlığıyla düzenlenen oturumda, başta Rusya Ukrayna savaşı olmak üzere dünyanın gündemindeki tüm konular masaya yatırılıyor.
 
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