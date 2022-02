Sucuoğlu: Bakanlar Kurulu listesi netleşmedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP’nin hükümete hazır olduğunu, henüz Bakanlar Kurulu listesinin netleşmediğini, Pazartesi sabahı listeyi Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını söyledi

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de 13.30’da başlayan ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantı sonrasında Başbakan Faiz Sucuoğlu basına açıklamalarda bulundu.

Saat 12.30’da toplanan parti MYK’sı ve ardından bir araya gelen Parti Meclisi’nde katılımcılarla hem hükümet kurulmasıyla ilgili bilgi paylaştıklarını, hem de görüşlerini aldıklarını kaydeden Sucuoğlu, her iki toplantının da çok olumlu geçtiğini söyledi.

"UBP hükümete hazır, UBP o heyecanı duyuyor” diyen Sucuoğlu, Pazartesi sabahı Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını kaydetti.

“MECLİS’TE İSİMLERİN SUNUMU PAZARTESİ 14:00’DE …”

Aynı gün saat 14:00’de mecliste isimlerin sunumunun yapılacağını ve prosedürün başlayacağını dile getiren Sucuoğlu, “MYK’daki paylaşımlar sorumluluk ve görüşler o kadar olgun, o kadar güzel ve tamamlayıcı bir havada geçti ki, aman göz tutmasın” dedi.

Erken seçim öncesindeki hükümet formülünün yeniden ortaya çıkmasıyla ilgili eleştirilere yönelik bir soru üzerine Sucuoğlu, daha önceki hükümetin 26, şimdi ise 29 kişiden oluştuğunu belirtti ve demokrasi gereği halkın verdiği karara saygı duymak gerektiğini söyledi.

CTP’YE ELEŞTİRİ…”YAZIK OLDU, KIBRIS KONUSU BELİRLEYİCİ OLMAMALIYDI”

CTP’yi elini taşın altına koyamamakla eleştiren Sucuoğlu, “Eğer CTP elini taşın altına koyma kararlılığı göstermiş olsaydı farklı olurdu” dedi. Sucuoğlu, CTP ile samimi ve açık bir şekilde görüşlerini paylaştıklarını ancak CTP’nin Kıbrıs meselesiyle kendini bağladığını belirtti.

Kıbrıs meselesinde şu an bir durağanlık olduğunu belirten Sucuoğlu, “’Bırakın Kıbrıs meselesini gelin hep birlikte vatandaşın derdini, ekonomiyi çözelim vatandaşın önünü açalım’ dedik ama Kıbrıs konusundan dolayı olmadı, Kıbrıs konusu belirleyici olmamalıydı” diye konuştu.

CTP ile diğer iç konularda birkaç konu dışında hemen hemen aynı görüşü paylaştıklarını, aynı fikirde olmadıkları konulardan birinin Euro konusu olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu konuda ise bir çalıştay yapma önerisinde bulunduklarını ve eğer CTP’nin önerdiği konu halkın önünü açacak bir konuysa ‘hiç bir sıkıntımız yok’ dediklerini söyledi.

“TEK HEDEFİMİZ İSTİKRARLI ŞEKİLDE ÜLKENİN ÖNÜMÜ AÇMAK”

Tek hedeflerinin istikrarlı bir şekilde ülkenin önünü ekonomik olarak açmak olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Bizim şu anda Kıbrıs meselesinden çok daha önemli sorunlarımız vardır. Kıbrıs konusu şu anda kimseyi ilgilendirmiyor. İlgilendirse ne olacak 50 yılda ne oldu ki şimdi olacak dedik ve rica ettik ancak olmadı, Allah yollarını açık etsin . Bu süreçte halkın hem onlara hem de bize vermiş olduğu görevi üstlenelim istedik, onlarınki illa da muhalefet değildi, yazık oldu” dedi.

Hükümet kurma çalışmaları yürüttükleri 10 günlük sürecin kendileri çok yorduğunu, zaman zaman tartışmalar da yaşadıklarını dile getiren Sucuoğlu, sonuçta 3 partinin ortak paydada buluştuğunu, uyum içerisinde çalışacaklarını düşündüğünü ifade etti.

“DAHA HÜKÜMET KURULMADAN SEÇİM KONUŞMALARI BAŞLARSA BİZ HAPI YUTTUK!”

Hükümetin ömrüyle ilgili bir soruyu yanıtlarken ise Sucuoğlu, “Daha hükümet kurulmadan ne zaman seçim olacak konuşmaları başlarsa biz hapı yuttuk, 3’lü hükümetin 5 yılı nasıl dolduracağını konuşmak lazım, nasıl erken seçim olacağını değil, bardağın yarı dolu tarafına bakalım, bu ülkenin erken seçime ihtiyacı yoktur. Ama demokrasilerde ihtiyaç olursa seçime başvurulur tabi ki ancak bana göre gerekli değil" şeklinde konuştu.

“BASININ DA NE KADAR SÜREBİLİRSE SÜRSÜN DESTEĞİ VERMESİ GEREKİR”

Sucuoğlu basının da “hükümet bir an önce bitsin” değil “ne kadar uzun sürebilirse sürsün” yönünde destek vermesi gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, “Hatalar olursa tabi ki eleştirilir ama daha çocuk doğmadan ne zaman öleceğini konuşuyoruz, bu konularda daha hassas olalım” dedi.

Sosyal medyada dolaşan Bakanlar Kurulu Listeleriyle ilgili soruya yönelik olarak ise Sucuoğlu o listelerin doğru olmadığını, henüz listenin netleşmediğini söyledi.

Sucuoğlu, Pazar akşamı geç vakte kadar çalışmaların devam edeceğini, liste belirlerken kendileri için kimin nerde en başarılı şekilde hizmet edebileceği ve dengenin önemli olduğunu kaydetti.