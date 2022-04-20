Sucuoğlu: Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmasınlar ayıp yazık

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı kesimlerin KKTC’nin iç işlerine sürekli Ankara’nın karıştığı iddiasında bulunduğunu belirterek, “ayıp yazık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, şu sıralarda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabinede gerçekleştirilmek istenen değişiklik sonrası yaptığı değerlendirmenin ardından Başbakan Sucuoğlu ile görüşüyor.

Görüşme sonrası basına açıklama yapılması bekleniyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşmeye gitmek üzere ayrıldığı UBP Genel Merkezi’nden çıkarken basına yaptığı kısa açıklamada, “Kimse Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmasın, ayıp yazık olamaz böyle bir şey” dedi.

Sucuoğlu, bu konuların KKTC’nin iç işleri olduğunu ve zaten Türkiye’nin hiç bir zaman karışmadığını ifade etti, ancak bazı kesimlerin zorla Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmaya çalıştığını söyledi.