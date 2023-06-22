“Sözde değil, özde de halkın yanındayız”

DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç: “Ülkenin ekonomik durumu hakkında sürekli muhalefet yapanlar bugün 1 vekil için bolca paralar harcayarak, ülkenin ekonomik durumunu hiçe sayarcasına seçim kampanyası yürütüyorlar”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, TV20’de Ali Kişmir’in hazırlayıp sunduğu Kıbrıs Dosyası programına konuk oldu.

“Ülkenin ekonomik durumu hakkında sürekli muhalefet yapanlar, bu konuda hükümeti en ağır şekilde eleştirenler, bugün bakıyoruz 1 vekil için bolca paralar harcayarak, ülkenin ekonomik durumunu hiçe sayarcasına seçim kampanyası yürütüyorlar. Söyledikleri ile yaptıkları birbirine çelişkili, samimiyetten uzak bir siyasetle bu ülke yönetilemez. Biz sözde değil, özde de halkımızın yanında olduğumuzu, mütevazi seçim kampanyamızla da ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullanan Aktunç, “Halkımız bunu çok net görüyor. Kimin samimi kimin samimi olmadığını halkımız ayırt edebiliyor. Bu halkın alın teri ile devlete ödedikleri vergilerin, bu ekonomik ortamda, kimin nasıl harcadığını çok iyi görüyor” dedi.

“Kamu – özel ayırımı yapmak, ülkenin hem ekonomik dengelerine hem de sosyal ve psikolojik yapısına zarar veriyorsa, ülkede yaşayan insanlar arasında din, dil, renk, kültürel yaşam, cinsiyet, düşünce ve doğduğu yer konusundaki ayırım da o denli ülkemize her açıdan büyük zararlar vermektedir. İnanıyorum ki, ayırım yapmadan, adil ve eşitlikçi siyaset kazanacak. Yani biz kazanacağız” diyen Aktunç, “kampanya süresince hiçbir ayırım gözetmeksizin, ülkemizin dört bir yanındaki insanlarımızı ziyaret ettim, sohbet ettim, sorunlarını dinledim. Hepsinden de aldığım tepki çok da olumlu oldu. Çünkü halkımız samimi siyaset ve samimi siyasetçi görmeyi istiyor” dedi.

