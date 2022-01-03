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“Sorunlar koalisyonla değil, tek başına iktidarla çözülür”

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“Sorunlar koalisyonla değil, tek başına iktidarla çözülür”
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UBP Girne Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, 23 Ocak seçimlerinde Faiz Sucuoğlu liderliğinde UBP’nin yakaladığı yükseliş ivmesiyle tek başına iktidar olacağını vurguladı.
Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların güçlü bir hükümetle aşılabileceğinin çok net olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ferhat Erişir, “Yamalı bohçalarla hiçbir şey olmadı. Geçmişteki hükümetlerde yaşadık, en fazla 2 sene sürdü iktidarları ve topluma fayda sağlamak mümkün olmadı” diyerek güçlü hükümete olan ihtiyaca dikkat çekti.
Katıldığı bir televizyon programında sağlıkla ilgili sorulara yanıt veren UBP Girne Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, UBP’nin tek başına iktidara geldiğinde genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesinin önemli hedeflerinden olduğunu açıkladı.
Sağlık sisteminin iyileştirilmesiyle ülkemizdeki birçok sorununun çözümünün kolaylaşacağının altını çizen Prof. Dr. Ferhat Erişir, genel sağlık sigortası yanında aile hekimliği sistemini hayata geçirmeyi amaçladıklarını da kaydetti.
Aile hekimliğinin gelmesiyle halkımızın hem daha hızlı hizmet alacağını hem de hastanelerdeki yükün azaltılacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu iki adımın atılmasıyla ülkede sağılık alanında çalışanlar yanında tüm vatandaşların da mutlu olacağı bir sistemin yerleştirilebileceğini kaydetti.
 
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