Son dakika: Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK'a yaptığı açıklamada hükümetin istifasını kabul ettiğini belirtti.
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