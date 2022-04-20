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Son dakika: Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti
 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK'a yaptığı açıklamada hükümetin istifasını kabul ettiğini belirtti.
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