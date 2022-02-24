Solyalı’dan acil tedbir çağrısı

CTP milletvekili Ürün Solyalı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte, Enerji (Doğal Gaz ve Petrol) ve Tahıl pazarında ortaya çıkacak krizin Kıbrıs’ı teğet geçmeyeceğini vurguladı ve kısa sürede tedbir alınması çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ürün Solyalı’nın açıklaması şöyle: “Kapitalizmin çıkar ve paylaşım kavgasında bombalar yine masumların üzerine yağıyor. NATO’nun Ukrayna’ya yönelik genişleme planı ve Ukrayna’yı silahlandırarak Rusya’yı kuşatma veya burnunun dibine NATO’yu sokma girişimleriyle artan gerilim, Rusya’nın da bunu bahane bilerek yıllardır tasarladığı işgal girişimi ile sıcak savaşa dönüşmüştür. Savaş hiçbir bahanenin neticesi olamaz. NATO’nun yayılmacılığı ve Rusya’nın işgali ve bunların sonucu olan Savaş; Avrupa, ABD ve Rusya tarafından DERHAL durdurulmalı. *** Savaş, coğrafya olarak bizlere uzak görünüyor ama bölgede yaşanan istikrarsızlık ve güvenlik sorunları tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkileyecek. İngiliz üsleri savaş için kullanılmaya başlandı bile. Bugünden itibaren coğrafyamızda yaşanacak ve aslında savaşın da sebepleri arasında sayılabilecek Enerji (Doğal Gaz ve Petrol) ve Tahıl pazarında ortaya çıkacak kriz ve dahası bizi teğet geçmeyecek. Türkiye’nin taraf oluşu, etkilenecek turizmi ve burnunun dibindeki savaştan kaynaklı istikrarsızlığın TL’de yaratacağı değer kaybı, bizlerin günlük hayatını da olumsuz etkileyeceği çok açıktır. Elbette Doğal Gaz pazarı ve tedarik projelerinde gelişecek oyuncu değişimleri ve Kıbrıs önümüzdeki günlerin de tartışmalarının ortasında olabilecektir. Bu öngörü ile tedbirler kısa sürede alınmalıdır.”