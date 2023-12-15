CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, trafikte durumun çok vahim olduğunu söyledi ve Bakan Arıklı’ya “Siz hiç gece trafiğe çıkıyor musunuz?” diye sordu

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci trafikte durumun çok vahim olduğunu kaydetti. Yollardaki karanlığa değinen Birinci, “Bütçenin bu kadar har vurup harman savrulduğu bir ülkede buna neden kaynak yaratılmıyor?” diye sordu.

Girne trafiğinin düğümlenmiş halde olduğunu ifade eden Birinci, belediye başkanının palyatif tedbirlerle bu sorunu çözmeye çalıştığını kaydetti.

Yol çalışmalarının durumunu da soran Birinci, “Yolları aydınlatmayı bile beceremiyorsa buna yüce devlet denmez” dedi.

Birinci, Bakan Arıklı’nın bir süre önce uçak biletlerinin ucuzlayacağını söylediğini ancak böyle birşey yaşanmadığını kaydederek hastaların Türkiye’ye gidemez halde olduğunu ifade etti.

Ciddi ülkelerde altyapı nedeniyle trafik kazası yaşanır insanlar ölürse bakanların istifa ettiğini söyleyen Ceyhun Birinci, Bakan Arıklı’ya “Siz hiç gece trafiğe çıkıyor musunuz?” diye sordu.

