“Siyaseti temizleme” iddiasındaki HP’den “nisap ihtiyacı” için 3 vekil istifa etti

UBP-YDP ve DP’nin azınlık hükümeti kurmaya çalıştığı saatlerde HP şok istifalarla sarsıldı. HP Milletvekilleri Dr. Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç, “partilerinin hiçbir şekilde bir hükümete destek vermediği” gerekçesiyle HP’den istifa ettiklerini açıkladı



HP Milletvekilleri Dr. Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç, HP’den istifa ettiklerini açıkladı.

Üç milletvekilinin UBP’ye destek vermeleri karşılığında 300’er bin sterlin (kişi başı 1 milyon TL) aldıkları iddia edildi ancak üç vekil de bu iddiaları yalanladı.

Topal, Büyükoğlu ve Genç, dün düzenledikleri basın toplantısında, Halkın Partisi’nin aritmetik gereği hükümet kurmasına destek vermesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti, buna karşın partilerinin hiçbir şekilde bir hükümete destek vermediğine işaret etti. Üç vekil, gelinen bu noktada, iki aydır ülkede hükümet olmaması nedeniyle HP’den istifa ettiklerini açıkladı.

Üç milletvekili, hükümet yokluğunun ülkeye olumsuz etkilerini ve Bakanlar Kurulu’nda bekleyen yasaları gerekçe gösterdi, “Ülkenin ivedilikle hükümeti vardır, halkımızın önünü açmak için HP’deki tüm görevlerimizden istifa ettik” dendi.

Basın açıklaması yapan üç vekil, istifanın hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili olmadığını savundu.



"UBP'ye geçmeleri için para alındı" iddialarına karşılık Genç, "hükümet kurma çalışmaları, para ve gayrımenkul gibi ilişkilere girilmedi. Mal varlığı konusunda mecliste çalışma yapan benim. Eşim ve kendimin mal varlığını açıklayamaya da hazırız. Çocuğumun üstüne yemin ederim. Başka istifalarla ilgili yorum yapamam" diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da basın toplantısı düzenleyen üç milletvekili, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini, Meclis’te nisaba destek vereceklerini söyleyerek, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilişkili olmadığını belirtti.

Milletvekilleri; Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç basın toplantısı öncesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a partilerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini sundu.

Basın toplantısında üç vekil adına açıklama yapan Mesut Genç, ülkenin içinde bulunduğu sorunlara değindi.

Genç, ekonominin kötü durumda olduğunu, turizm, eğitim ve bunlara bağlı sektörlerin batma noktasına geldiğini, bütçe açığının 3 buçuk milyar TL’ye ulaştığını, “bu durumun böyle devam edemeyeceğini” söyledi.

HP’nin hükümet kurma noktasında adım atmadığını ve görüşülen modelleri reddettiğini söyleyen Genç, erken seçimin en son adım olması gerektiğini, ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savundu.

Ülkede iki aydan beri hükümet kurulamadığını, Bakanlar Kurulu’nun karar üretemediğini, pandemi riskinin artmakta olduğunu dile getiren Genç, ivedi olarak hükümet kurulması gerektiğini kaydetti.

Genç, ülkeye ve halka hizmet verme, önünü açma adına Meclis’in yasama faaliyetlerine bilfiil katılacaklarını söyleyerek, HP’deki tüm görevlerinden istifa ettiklerini, bağımsız olarak devam edeceklerini kaydetti.

İstifa kararını dün aldıklarını belirten Genç, parti içinde sıkıntılar olduğunu söyledi.

Genç, HP’den istifa etmelerinin yeni kurulacak hükümetle ve hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili olmadığını belirtti.

“Hükümeti kim kurarsa kursun Meclise girecek ve nisabı sağlayacağız, bu Anayasal görevimizdir. Her milletvekili Meclis Genel Kuruluna katılmalıdır” diyen Genç, Genel Kurula katılmayarak muhalefet yapılmayacağını kaydetti.

Genç, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İstifalarına yönelik para aldıkları iddiasını yanıtlayan Genç, hiç kimseden para veya gayrimenkul teklifi almadıklarını, böyle bir konuyu görüşmelerinin mümkün olmadığını, bunu kanıtlamaya yönelik banka hesaplarını, telefon dökümlerini kamuoyuyla paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Genç, aynı konudaki sorular üzerine, kızının cep telefonunda bulunan fotoğrafını göstererek, “Böyle bir şey varsa kızımı görmem nasip olmasın” dedi.

“Gerekirse mal beyanı da yapabileceklerini, bu noktada açık olduklarını ifade eden Genç, “Bizler inançlı insanlarız, kul hakkından korkarız” dedi.

Amaçlarının bir an önce hükümetin kurulması olduğunu dile getiren Genç, “Kim elini taşın altına koyacaksa biz yanındayız” dedi.

Başka bir soru üzerine, hükümetin bozulmasına da karşı çıktıklarını dile getiren Genç, hükümet kurma ve bozmanın kolay olmadığını, Maraş konusu nedeniyle hükümetin bozulmasını onaylamadıklarını, karşı çıktıklarını söyledi.



Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yeni bir “Azınlık Hükümeti” için uzlaşırken, Halkın Partisi’nden istifalar geldi.HP Milletvekilleri Dr. Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç, HP’den istifa ettiklerini açıkladı.Üç milletvekilinin UBP’ye destek vermeleri karşılığında 300’er bin sterlin (kişi başı 1 milyon TL) aldıkları iddia edildi ancak üç vekil de bu iddiaları yalanladı.Topal, Büyükoğlu ve Genç, dün düzenledikleri basın toplantısında, Halkın Partisi’nin aritmetik gereği hükümet kurmasına destek vermesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti, buna karşın partilerinin hiçbir şekilde bir hükümete destek vermediğine işaret etti. Üç vekil, gelinen bu noktada, iki aydır ülkede hükümet olmaması nedeniyle HP’den istifa ettiklerini açıkladı.Üç milletvekili, hükümet yokluğunun ülkeye olumsuz etkilerini ve Bakanlar Kurulu’nda bekleyen yasaları gerekçe gösterdi, “Ülkenin ivedilikle hükümeti vardır, halkımızın önünü açmak için HP’deki tüm görevlerimizden istifa ettik” dendi.Basın açıklaması yapan üç vekil, istifanın hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili olmadığını savundu. Mesut Genç , para aldıkları iddialarıyla ilgili bir soru üzerine “çocuğu üzerine yemin” etti ve çıkarıp basın mensuplarına fotoğrafını gösterdi."UBP'ye geçmeleri için para alındı" iddialarına karşılık Genç, "hükümet kurma çalışmaları, para ve gayrımenkul gibi ilişkilere girilmedi. Mal varlığı konusunda mecliste çalışma yapan benim. Eşim ve kendimin mal varlığını açıklayamaya da hazırız. Çocuğumun üstüne yemin ederim. Başka istifalarla ilgili yorum yapamam" diye konuştu.Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da basın toplantısı düzenleyen üç milletvekili, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini, Meclis’te nisaba destek vereceklerini söyleyerek, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilişkili olmadığını belirtti.Milletvekilleri; Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç basın toplantısı öncesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a partilerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini sundu.Basın toplantısında üç vekil adına açıklama yapan Mesut Genç, ülkenin içinde bulunduğu sorunlara değindi.Genç, ekonominin kötü durumda olduğunu, turizm, eğitim ve bunlara bağlı sektörlerin batma noktasına geldiğini, bütçe açığının 3 buçuk milyar TL’ye ulaştığını, “bu durumun böyle devam edemeyeceğini” söyledi.HP’nin hükümet kurma noktasında adım atmadığını ve görüşülen modelleri reddettiğini söyleyen Genç, erken seçimin en son adım olması gerektiğini, ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savundu.Ülkede iki aydan beri hükümet kurulamadığını, Bakanlar Kurulu’nun karar üretemediğini, pandemi riskinin artmakta olduğunu dile getiren Genç, ivedi olarak hükümet kurulması gerektiğini kaydetti.Genç, ülkeye ve halka hizmet verme, önünü açma adına Meclis’in yasama faaliyetlerine bilfiil katılacaklarını söyleyerek, HP’deki tüm görevlerinden istifa ettiklerini, bağımsız olarak devam edeceklerini kaydetti.İstifa kararını dün aldıklarını belirten Genç, parti içinde sıkıntılar olduğunu söyledi.Genç, HP’den istifa etmelerinin yeni kurulacak hükümetle ve hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili olmadığını belirtti.“Hükümeti kim kurarsa kursun Meclise girecek ve nisabı sağlayacağız, bu Anayasal görevimizdir. Her milletvekili Meclis Genel Kuruluna katılmalıdır” diyen Genç, Genel Kurula katılmayarak muhalefet yapılmayacağını kaydetti.Genç, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.İstifalarına yönelik para aldıkları iddiasını yanıtlayan Genç, hiç kimseden para veya gayrimenkul teklifi almadıklarını, böyle bir konuyu görüşmelerinin mümkün olmadığını, bunu kanıtlamaya yönelik banka hesaplarını, telefon dökümlerini kamuoyuyla paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.Genç, aynı konudaki sorular üzerine, kızının cep telefonunda bulunan fotoğrafını göstererek, “Böyle bir şey varsa kızımı görmem nasip olmasın” dedi.“Gerekirse mal beyanı da yapabileceklerini, bu noktada açık olduklarını ifade eden Genç, “Bizler inançlı insanlarız, kul hakkından korkarız” dedi.Amaçlarının bir an önce hükümetin kurulması olduğunu dile getiren Genç, “Kim elini taşın altına koyacaksa biz yanındayız” dedi.Başka bir soru üzerine, hükümetin bozulmasına da karşı çıktıklarını dile getiren Genç, hükümet kurma ve bozmanın kolay olmadığını, Maraş konusu nedeniyle hükümetin bozulmasını onaylamadıklarını, karşı çıktıklarını söyledi.