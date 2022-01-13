“Siyasete güven kazandıracağız”

CTP Lefkoşa Milletvekili adayı Ürün Solyalı, siyasete olan güvenin azaldığına dikkat çekti ve bu güven ortamının yeniden tesis etmenin en önemli hedefleri olduğunu kaydetti



Halkın siyasetçiye ve siyasete olan güvenin azaldığına dikkat çeken CTP Lefkoşa Milletvekili adayı Ürün Solyalı, güven ortamının yeniden tesis etmenin en önemli hedefleri olduğunu kaydetti.

Sisteme dair değişimde ve yönetim mekanizmasında politikacıların başarılı olamadıklarını, halkın da bu tavır ve samimiyetsiz siyasilerin bulunmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını gözlemlediklerini kaydeden Solyalı, yeni seçilecek milletvekilleriyle bunun aşılmasını beklediğinin altını çizdi.

Devletin kuruluş temellerinin vatandaşların güven içerisinde yaşamasını gerekli kılmasına rağmen eğer devlet, eğitim, can, mal ve finans güvenliği sağlamıyorsa burada bir sorun olduğuna dikkat çeken Solyalı, devletin devamlılığı için böyle bir ortamda sistemin tekrar elden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ürün Solyalı, ülkemizde bugün böyle bir ortamın var olduğu ve seçimler sonrası oluşacak hükümete bu yönde birçok görev düştüğü ve CTP’nin bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kamu Reformu’nun yapılmasının şart olduğunu ve kurumların siyasi erklerden kurtarmak amaçlarının olduğunu önemine değinen Solyalı, “kamu reformu hayata geçtiği zaman daha düzgün bir yapı olacaktır. 2018 yılında 4 hükümet döneminde bunu başardık. Yine yapabilecek güce ve kudrete sahibiz” dedi.



