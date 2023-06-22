CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıslı Türklerin hak etmediği, layık olmadığı mevcut sistemi sonlandırmanın ilk adımının 25 Haziran’da atılacağını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, geçtiğimiz gün Alayköy’de yurttaşlarla bir araya geldi.

Alayköy halkından büyük ilgi gören Sami Özuslu burada yaptığı konuşmada, halkın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir süreçten geçtiğini ifade etti. Toplumun morale ve gülmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Özuslu, “Gelin tekrardan umutlanalım, tekrardan gülmeyi hatırlayalım” dedi.

Alayköy’de yurttaşlara hitap eden CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, dertlerinin memleket olduğunu vurguladı. İnsanların alım gücünün düştüğünü, temel ihtiyacı olan ilaçları dahi alamaz noktaya getirildiğini ifade eden Özuslu, “Giderlerimiz döviz, gelirlerimiz TL. Gelirleri İstikrarlı bir muhasebe birimine endekslemek gerekiyor. Zor diyorlar, ama biz zaten zorlukların üstesinden gelmek için buralardayız. Zorsa yapmayacak mıyız? Eğer biz karar verirsek ve toplum bu desteği verirse bu sistem hayata geçer” dedi. 25 Haziran ara seçimlerinin bir başlangıç noktası olacağına işaret eden Özuslu, “Bu layık olmadığımız sistemi sonlandırmanın başlangıç günü 25 Haziran’dır” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: KIBRISLI TÜRKLER SADECE YOKSULLAŞMIYOR, YOKLAŞIYORLAR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Alayköy’deki kitle toplantısında yaptığı konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin artık sadece yoksullaşmadıklarını, yoklaştıklarını ifade etti. En iyi kademede memurluk yapan birisinin bile emekli ikramiyesiyle artık çocuklarına bir apartman dairesi alamaz duruma getirildiğini kaydeden Erhürman, bunun yoksullaşma olduğunu ancak Kıbrıslı Türklerin yabancıların bu ortamda rahatça ev sahibi olabilmelerini izlemesinin “yoklaşma” olduğuna vurgu yaptı. Kıbrıslı Türklerin adeta seyirci konumuna düşürüldüğünü dile getiren Tufan Erhürman, “Yabancılarla sorunumuz yok. Bizim sorunumuz insanımızın alım gücünün yerlerde sürünmesidir. Bu yapı sürdürülebilir değil” dedi. 25 Haziran’da halkın sandığa gideceğini anımsatan Erhürman, bu seçimin isimler değil, vizyonlar arasında olduğunu belirtti ve yeni bir dönemi bu hafta başlatacaklarını kaydetti.

