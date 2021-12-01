Serhat Kotak, HP’nin adayı

Uzun yıllar Demokrat Parti’de (DP) siyasi yaşamını sürdüren ve orada üst düzey görevler de yürüten ama kısa süre önce Halkın Partisi saflarına katılan Serhat Kotak’ın Lefkoşa’dan HP milletvekili adayı olacağı öğrenildi.



Ülkemizde birçok önemli görevlerde bulunan, merhum gazeteci ve siyasetçi, eski bakanlardan İsmet Kotak’ın oğlu olan ve siyasetle küçük yaşlardan haşır neşir olan Serhat Kotak’ın adaylığının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Kısa süre önce HP’ye katılışı “Birlikte çok daha güçlü olacağız” sloganıyla duyurulan Serhat Kotak, HP’nin “Ekonomi Komitesi”de de yer alıyor. HP tarafından servis edilen veya paylaşılan fotoğraflarda Serhat Kotak’ın parti gezilerine katıldığı da görülüyor.

Serhat Kotak, uzun süre Amerika’da yaşamış ve orada şirket de kurmuştu