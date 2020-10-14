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Serdar Denktaş'tan şok karar

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Serdar Denktaş'tan şok karar
Serdar Denktaş Demokrat Parti ile tüm bağını koparma kararı aldığını açıkladı. Serdar Denktaş açıklamasında “Ben seçim boyunca “İrademize sahip çıkalım” çağrısı yaparken yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır.” dedi. Denktaş’ın açıklaması şöyle:
28 yıl içinde emek harcadığım, 21 yıl Genel Başkanlığını yürüttüğüm Demokrat Parti ile olan bağımı dün akşam katıldığım MYK toplantısında tamamen koparma kararı aldığımı Kurul üyelerine duyurmuştum. Ben seçim boyunca “İrademize sahip çıkalım” çağrısı yaparken yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır. İkinci tura kalan iki aday ilk turda rakiplerimdi ve her ikisini de eleştirmiştim..Ben kendi düşüncelerimi halkımıza anlatmaya çalışırken çeşitli suçlamalarla da yüz yüze kaldım.. Bugün geldiğimiz ortamda kendi özgür irademle oyumu iki adaydan birine kullanmak için sandığa gideceğim. Kimsenin iradesine yön verme gibi bir uğraş içerisinde olmayacağım. Seçilecek aday kim olursa olsun makamda olduğu sürece o makama saygılı olmaya devam edeceğim . Kamuoyunun bilgisine sunarım.
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