Şenkul: “Girne halkı zamanında ve planlı hizmeti hak ediyor”

Şenkul, “Girne Yarı Maratonu”nun 27 Kasım Pazar günü yapılacağını anımsatarak, “Yıllardır çukurlarla dolu olan Girne yolları, bakım, onarım yüzü görmedi. Halkımıza çukurlu yollarda eziyet çektirildi. Belediye, üzerine düşen görevi, sorumluluğu nedense seçime bir ay kala yapmaya başladı. O da maraton sayesinde” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Murat Şenkul, “Girne halkının zamanında ve planlı hizmeti hak ettiğini” söyledi.



Partiden yapılan açıklamaya göre CTP’nin Girne Belediyesi başkan adayı olarak açıklanan Murat Şenkul, “Seçime bir ay kala belediyenin iş yapmaya çalıştığını, onu da beceremediğini” ileri sürdü.

Şenkul, “Girne Yarı Maratonu”nun 27 Kasım Pazar günü yapılacağını anımsatarak, “Yıllardır çukurlarla dolu olan Girne yolları, bakım, onarım yüzü görmedi. Halkımıza çukurlu yollarda eziyet çektirildi. Belediye, üzerine düşen görevi, sorumluluğu nedense seçime bir ay kala yapmaya başladı. O da maraton sayesinde” dedi.

“Girne Belediyesi’nin maratonun geçileceği yol güzergahında çukurları yamalamaya başladığını ancak ortaya çıkan görüntünün daha büyük tehlikelere davetiye çıkardığını” söyleyen Şenkul, “Panik iyi değildir, hata yaptırır. Plansız iş yapıldığı için ortaya çıkan tehlikeler, bedeli ağır olabilecek sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı. Şenkul, “Girne’de değişim kaçınılmazdır” dedi.

