“Sendikalar her yemeğe maydanoz”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Havaalanı’nda kalıcı elektrik sorunu olduğunu, meteorolojik cihazların olmadığını, itfaiye ayrılan binada eksikliklerin bulunduğunu, araç ve teçhizatının da yeni binaya yetecek şekilde olmadığını söyledi; bu konuda uyardıkları yetkililerin kendilerini dikkate alınmadığını belirtti. Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “gelmiş geçmiş en kötü bakan” olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından KAMU-SEN Başkanı Atan’a yanıt veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Türkiye’de 52 havaalanı yapıp işleten Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) en başından beri işin içinde olduğunu belirterek sendika başkanına ateş püskürdü.

Arıklı, “DHMİ en başından beri işin içinde. Biz sürekli oradayız. Ama siz sırf iş olsun diye konuşuyorsunuz. Gerçekten bilmeden konuşuyor sayın başkan. Havalanın şu anda tüm teknik çalışmalarını DHMİ yapıyor. Türkiye’de 52 havaalanı yapıp işleten DHMİ bilmiyor, bizim her yemeğe maydanoz sendikalar biliyor” ifadelerini kullandı.

