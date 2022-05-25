“Sendikal haklar kalkınca, bu ülke kalkınacak mı?”

CTP lideri Erhürman, ekonomik protokolle sendikal haklara, toplu iş sözleşmesi hakkına, yürüyüş hakkına müdahale edildiğine vurgu yaparak “Bunların ekonomi ve maliye ile ne ilgisi var? Bu protokolde ne para var, ne ekonomi, ne de kalkınma” dedi







Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün ülkenin anayasal düzenini, kurumsal yapısını, temel hak ve özgürlükler açısından değiştirme anlaşması olduğunu söyledi. Hükümetin hayata geçiremeyeceği uygulamaları protokole koyduğuna dikkati çeken Erhürman, “Bu kalkınmaya yönelik bir anlaşma değildir, Türkiye ile ilişkilerimiz vesayet ilişkisi değildir, o anlayışla önümüze bir protokol getirme hakkınız da yoktur. Bu memleket size bunları yaptırmaz. Daha önce de yaptırmadı. Bunlar bu memleketin yararına değil, kalkınma ile hiç ilgili değil” dedi.

Erhürman, protokolde öngörülen kaynağın 4 milyar 250 milyon olduğunu, 2020’den ve 2021’den devreden rakamların işin içine katılmasıyla birlikte öngörülen kaynağın aslında 2 milyar 150 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Protokolün içerisinde sendikal haklar, toplu iş sözleşmeleri, toplantı ve yürüyüş haklarının budanacağı maddeler yer aldığına vurgu yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, “Bu protokolde ne para var, ne ekonomi, ne de kalkınma” dedi. Din İşleri Başkanlığı’nın Evkaf’tan alınım merkezi idareye bağlanacak olmasını da eleştiren Erhürman, bunun ekonomi ve maliyeyle ilgisinin ne olduğunu sordu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bu eleştiriler karşısında “Zamanı geldiğinde konuşuruz” sözlerine sert tepki gösteren Genel Başkan Tufan Erhürman, “Bizim adımıza neye imza attığınızı açıklamak zorundasınız” dedi.

Hükümetin Türkiye imzaladığı metnin dünyanın hiçbir yerinde ekonomik ve mali işbirliği protokolü olamayacağının altını çizen Erhürman, “Bu anlaşma, ülkenin anayasal düzenini, kurumsal yapısını, temel hak ve özgürlükler açısından değiştirme anlaşmasıdır” dedi. Erhürman, “Dünyanın her yerinde reform denildi mi temel hak ve özgürlükler alanının genişletilmesidir. Siz reform dediğiniz metnin içinde sendikal haklara, toplu iş sözleşmesi haklarına müdahale ediyorsunuz. Yetmedi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına da müdahale ediyorsunuz” dedi.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel’in ülkedeki sorunlara dikkat çeken konuşması üzerine yeniden kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “4 aydır hükümet kurma bozma festivallerini düzenleyenler nihayet hükümetteki sorunları hatırladı” dedi.

Hükümet krizi ve müdahale süreçlerine işaret eden Erhürman “Bu yaşananları normalleştirmeye kalkışmayın. Sokaktaki her insan neler yaşandığını bilir” dedi. “Gerçekler bunlar, gerçekleri konuşalım” diyen Erhüman, Ünal Üstel’e hitaben “Bu kürsünden çıkıp da memleket açlıkla uğraşıyor, muhalefet nelerle uğraşıyor diyecek en son insan sizsiniz” dedi.

"Reform" yapacağını iddia eden hükümetin Meclis’e getirdiği ilk yasa tasarılarının düşünce özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemeler olduğuna dikkati çeken Erhürman “Niye bu protokolde ülkedeki devlet kurumlarının siyasetten arındırması yok? KIB-TEK’in siyasetten uzak biçimde profesyonelce yönetilmesidir reform" dedi.

