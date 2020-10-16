Seçmen sayısı bir haftada arttı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu, 18 Ekim Pazar günü yapılıyor. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak.
KKTC'de geçen pazar yapılan ve 11 adaydan hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısında ilk tura göre 72 artış oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin ikinci turu için hazırlıklarını sürdürürken, ikinci tura kalan iki aday ise ipi önde göğüsleyebilmek için propaganda çalışmalarına devam ediyor.
YSK, seçim sonucunu ilk tura göre daha da erken saatte, saat 20.00 civarında açıklamayı hedefliyor.
Geçen hafta 198 bin 957 kayıtlı seçmenin 738 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimin ikinci turunda, bir haftalık sürede 18 yaşını doldurarak seçmen hakkı kazanan 72 kişinin daha eklenmesiyle rakam 199 bin 29'a yükseldi.
11 adaylı oy pusulasında tercih yapan seçmenler, bu kez sadece iki adaylı bir pusulayla karşılaşacak ve yine tercih edecekleri adayın adının ve ambleminin altındaki boş kutuya "evet" mührünü, sadece bir kez vurmak suretiyle oy kullanacak. Yasa gereği oy pusulasının ilk sırasında partili aday olan UBP adayı Ersin Tatar'ın, ikinci sırada ise bağımsız aday Mustafa Akıncı'nın adı yer alıyor.
Oy kullanmaya gidecek vatandaşlar koronavirüs önlemleri gereği maske takmak zorunda olacak. Sandıklarda seçmenlere işlemleri öncesi eldiven verilecek. Seçmenlerin, oy kullanmadan önce kimlik kartı, pasaport, polis kimlik kartı veya sürüş ehliyetini sandık kuruluna sunarak kimliğini ispatlaması gerekiyor.
Oy kullanma işlemi 08.00'de başlayacak ve aralıksız devam ederek 18.00'de tamamlanacak.
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihçesindeki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçen 11 Ekim Pazar günkü seçimde geçersiz sayılan oy pusulalarının yaklaşık yüzde 45'inin birden çok mühür kullanılması olduğunu açıkladı.
YSK’nın seçimin ilk turunda olduğu gibi ikinci tur için de görevini sürdürdüğünü, gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Şefik, vatandaşların da görevlerini yerine getirmek üzere Pazar gün sandığa gitmesini istedi.
İLÇELERE GÖRE SEÇMEN VE SANDIK SAYILARI
18 Ekim Pazar günü yapılacak seçimde Lefkoşa'da 63 bin 884 seçmen 223 sandıkta; Gazimağusa'da 50 bin 30 seçmen 185 sandıkta; Girne’de 42 bin 933 seçmen 163 sandıkta; Güzelyurt’ta 15 bin 3 seçmen 54 sandıkta; İskele’de 20 bin 310 seçmen 83 sandıkta ve Lefke’de de 6 bin 869 seçmen 30 sandıkta oy kullanabilecek.
Seçimin gayrıresmi sonuçlarını açıklamayı saat 20.00 civarına kadar tamamlamayı, kesin sonuçları ise 22.00-24.00 arası açıklamayı hedeflediklerini açıklayan Şefik, seçimin ilk turunda bazı aksaklıklar yaşandığını ve bu yüzden gayrıresmi sonuçlarla kesin sonuçlar arasındaki sürenin sadece 10 dakika olduğunu belirtti. Bunun, bazı sandık kurularının YSK'ya gerekli bilgiyi vermeden görev yerinden ayrılması yüzünden olduğunu kaydeden Şefik, formlara bakarak bu bilgiyi topladıklarını, bunun da gecikmelere yol açtığını anlattı.
Pandemi nedeniyle sandık kurullarının görev alacaklar için eğitim düzenleyemediklerini, bunun yerine eğitim videosu hazırladıklarını hatırlatan Şefik, yeni seçmenler dahil tüm seçmenlerin nerede oy kullanacağını YSK'nın web sitesinden, email veya telefon yoluyla öğrenebileceğini ifade etti.
Şefik, iki adayın oy oranının yakın olması halinde itiraz yapılabileceğini de belirtti.
Bu arada, YSK, dün yayımladığı 31 numaralı duyuruyla, Pazar günü yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasında sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler, oy kullandıkları sandıklarda yine oylarını kullanabileceklerini belirtti.
11 Ekim 2020 tarihinden sonra 18 yaşını dolduran seçmenlerin de sandık seçmen listelerine dahil edildiği ve onların da 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilecekleri kaydedilen duyuruda, seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacaklarını nasıl öğrenebileceğine dair şu bilgiler verildi:
“Oyunu hangi sandıkta kullanacağını öğrenmek isteyen seçmenler http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden NEREDE OY KULLANACAĞIM uygulamasını kullanarak, yeni kimlik çıkarmışlarsa 10 haneli kimlik kartı numaralarını, yeni kimlik çıkarmamışlarsa mevcut 6 haneli kimlik kartı numaralarını girerek, nerede oy kullanacaklarını öğrenebileceklerdir.
Sonuç elde edilemediği takdirde, aşağıda verilen telefon numaralarından veya e-mail adreslerinden Yüksek Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kurullarına ulaşıp bilgi edinebilirler.
e-mail adresleri: [email protected] veya [email protected]
Telefon numaraları:
Yüksek Seçim Kurulu: 227 72 77 - 228 92 59
Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 50 86 - 227 30 47- 227 50 87
Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 02 32 - 366 23 32- 366 40 68 - 366 19 04
Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46 - 815 68 70- 815 60 07
Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 25 92 - 714 65 99
İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95 - 371 35 92 - 371 35 80 - 371 35 81
Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 25 93 - 714 65 99