banner913
banner932
Atletler derece için yarıştı
Atletler derece için yarıştı
12 0
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
34 0
 
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
34 0
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
212 0
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
11 0
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
11 0
“Aydınlık günler yakın”
“Aydınlık günler yakın”
11 0
banner915

“Seçimin maliyeti Özersay’a ödetilmeli”

banner953

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, seçimin maliyetinin HP Genel Başkanı Özersay’a ödetilmesi gerektiğini belirterek “Böyle bir dönemde bu sebepten dolayı ara seçim için harcanan maliyet gerçekten günahtır” dedi

banner825
“Seçimin maliyeti Özersay’a ödetilmeli”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifası dolayısıyla 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimi değerlendirdi.
UBP Milletvekili Oğuz, böyle bir seçimin bu ülke için lüks olduğuna vurgu yaparak, “1 adaylı bir seçim olacak. Resmen Cumhurbaşkanı seçer gibi 1 vekil seçeceğiz” dedi.
Seçimin maliyetinin HP Genel Başkanı Özersay’a ödetilmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Özersay bu düzeni beğenmiyorsa, Meclis’te kalıp düzeni eleştirebilirdi” ifadelerini kullandı.
Oğuz, “Böyle bir dönemde bu sebepten dolayı ara seçim için harcanan maliyet gerçekten günahtır” diye konuştu.
“Seçimin yapılmaması Anayasa’yı delme anlamı taşıyor” diyen Oğuz, bazı eleştirilerin tutarlı olmadığını kaydetti.
Oğuz, toplumda seçim havası olmadığını ifade ederek, “Vatandaşın ekonomik sorunları ve diğer sorunları var” açıklamasında bulundu.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.