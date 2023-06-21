“Seçimin maliyeti Özersay’a ödetilmeli”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, seçimin maliyetinin HP Genel Başkanı Özersay’a ödetilmesi gerektiğini belirterek “Böyle bir dönemde bu sebepten dolayı ara seçim için harcanan maliyet gerçekten günahtır” dedi



UBP Milletvekili Oğuz, böyle bir seçimin bu ülke için lüks olduğuna vurgu yaparak, “1 adaylı bir seçim olacak. Resmen Cumhurbaşkanı seçer gibi 1 vekil seçeceğiz” dedi.

Seçimin maliyetinin HP Genel Başkanı Özersay’a ödetilmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Özersay bu düzeni beğenmiyorsa, Meclis’te kalıp düzeni eleştirebilirdi” ifadelerini kullandı.

Oğuz, “Böyle bir dönemde bu sebepten dolayı ara seçim için harcanan maliyet gerçekten günahtır” diye konuştu.

“Seçimin yapılmaması Anayasa’yı delme anlamı taşıyor” diyen Oğuz, bazı eleştirilerin tutarlı olmadığını kaydetti.

Oğuz, toplumda seçim havası olmadığını ifade ederek, “Vatandaşın ekonomik sorunları ve diğer sorunları var” açıklamasında bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz , Kıbrıs Postası TV’de Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ’ın milletvekilliğinden istifası dolayısıyla 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimi değerlendirdi.UBP Milletvekili Oğuz, böyle bir seçimin bu ülke için lüks olduğuna vurgu yaparak, “1 adaylı bir seçim olacak. Resmen Cumhurbaşkanı seçer gibi 1 vekil seçeceğiz” dedi.Seçimin maliyetinin HP Genel Başkanı Özersay’a ödetilmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Özersay bu düzeni beğenmiyorsa, Meclis’te kalıp düzeni eleştirebilirdi” ifadelerini kullandı.Oğuz, “Böyle bir dönemde bu sebepten dolayı ara seçim için harcanan maliyet gerçekten günahtır” diye konuştu.“Seçimin yapılmaması Anayasa’yı delme anlamı taşıyor” diyen Oğuz, bazı eleştirilerin tutarlı olmadığını kaydetti.Oğuz, toplumda seçim havası olmadığını ifade ederek, “Vatandaşın ekonomik sorunları ve diğer sorunları var” açıklamasında bulundu.