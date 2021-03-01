"Seçim Yasası değiştirilerek, hemen seçime gidilmeli"

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, pandemi ile boğuşulan, ekonomik zorluklar yaşanan bir dönemde bakan değişiklikleri, parti içi güç kavgaları, kurultay kavgaları ile hükümetin ülkeyi kaosa sürüklediğini savunarak, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak derhal seçime gidilmesi gerektiğini söyledi

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, UBP-DP-YDP hükümetinin salgın sürecinde aldığı kararlar ve kabinede yapılan bakanlık değişiminin kaosa neden olduğunu savunarak, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak seçime gidilmesini talep etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, hükümetin kapanma sürecinde aldığı kararlar ve yaşanan kabine değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının “tarihi ve çok zor bir dönemden geçtiğini” belirtti.

Çakıcı, halkın bu zor dönemde hükümet ve muhalefet partilerinden beklentisinin en başta tedbirler, eğitim çalışmaları, bilimsel öneriler ve güçlü yönetim anlayışı olduğunu söyleyerek, hükümetin ise önceliğinin bakanlık değişimi olduğunu savundu.

Çakıcı, hükümetin ve Türkiye yetkililerinin, Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesi karşılığında UBP’nin eski Başkanı Derviş Eroğlu’na verilen sözün yerine getirilmesi için kolları sıvadığını iddia etti.

Hükümetin ülkeyi idare etmek yerine kendi içinde koltuk savaşları, diyet, borç ödeme girişimleri yaşadığını ileri süren Çakıcı, yaşananların hükümetin ekonomiye odaklanamamasına neden olduğunu, özellikle kapanma döneminde günlerce iş yerini açamayan, ekonomik zorluklar içerisinde olan esnaf ve dar gelirli vatandaşların “kendi kaderine terk edildiğini” savundu.

İnsanları biraz olsun rahatlatması beklenen paketin içinin boş olduğunu iddia eden Çakıcı, “halk bu anlamda da hayal kırıklığına uğradı” dedi.

Çakıcı, hükümetin bankalarla ilgili aldığı kararı yanlış bulduğunu, borcun ötelenmesi yerine faizinin alınmaması gerektiğini söyledi.

Bu dönemde döviz rezervleri ve en çok kar eden kesimin bankalar olduğunu kaydeden Çakıcı, TL karşısında artan döviz borçlarına karşı hükümetin ciddi tedbirler açıklamasının beklendiğini ancak açıklananın “sadece ötelemeden ileriye gidememesinin üzüntü verici olduğunu” söyledi.

“PARTİ YARDIMLARI VE ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN VATANDAŞA YARDIM VERİLEBİLİR”

Muhalefet partilerine de eleştiride bulunan Çakıcı, alınan parti yardımlarının bir kısmının böyle bir dönemde vatandaşa yardım amaçlı verilmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, muhalefet partilerinden ekonomik önlemler paketiyle ilgili yapılan önerilerini yeterli bulmadıklarını kaydederek, hükümetin de örtülü ödenekten ihtiyaçlı insanlara imkan sağlayabileceğini kaydetti.

Muhalefet partilerinin Meclis'te örtülü ödenek konusuna değinmemesini de eleştiren Çakıcı, “Yarın öbür gün hükümet olacakları için ve bu ödenekleri kullanacakları için bu konuya değinmek istemiyorlar” şeklinde konuştu. TKP olarak Meclis dışında oldukları için devlet yardımı almadıklarını belirten Çakıcı, "Biz çalışmalarımızı, düşüncelerimizi ve önerilerimizi halk yararına söylemeye devam edeceğiz” dedi.

“DERHAL SEÇİME GİDİLMELİ”

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, pandemi ile boğuşulan, ekonomik zorluklar yaşanan bir dönemde bakan değişiklikleri, parti içi güç kavgaları, kurultay kavgaları ile hükümetin ülkeyi kaosa sürüklediğini savundu.

Bu karışıklıktan her 3 partinin de sorumlu olduğunu savunan Çakıcı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak derhal seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Çakıcı şöyle devam etti:

“Benim tarafımdan 2017 yılında 3 bölgeli seçim sistemi Meclis'e sunulmuş ve özellikle UBP, CTP ve DP’nin oylarıyla maalesef reddedilmişti. O dönemde yine aynı partiler tarafından savunularak Meclis'ten geçen ve bugün yürürlükte olan bu bozuk seçim yasası 2018’deki seçimde %12 oyun geçersiz olmasına sebep olmuştu. Aradan 4 yıl geçti aynı partiler şimdilerde bu seçim sistemini düzeltmek istediklerini söylüyorlar. TKP olarak bu seçim sisteminin yürümeyeceğini o zaman söyleyerek 3 bölgeli bir seçim önerisi Meclis'e tarafımdan sunulmuştu. Bu öneride birinci bölge olarak Girne-Güzelyurt ve Lefke’nin 16 milletvekili ile ikinci bölge Lefkoşa 16 milletvekili ile ve üçüncü bölge Gazimağusa ve İskele’nin de 18 milletvekili ile temsili söz konusuydu. Karma ve tercih sistemi de önerimde değişmiyordu. Doğru olan da budur. Umarım 2017’de yaptıkları hatalarını düzeltirler ve doğru dürüst insanların kolayca anlayıp oy vereceği bir Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile en geç 2021 Ekim’de erken seçime gideriz"

Çakıcı, ekonomik olarak darboğaza giren halk için Türkiye'den yardım istemeye giden hükümetin, bir ekibinin, program ve projesinin olmadığını iddia ederek, “Neyi, ne için istemeye gittiler bilinmiyor. Halkın artık doğru iktidarları yönetime getirerek bu süreçten kurtulması gerekiyor” dedi.