“Seçim masraflarının sorumlusu seçim kararı alanlardır”

Özersay, “Seçim masraflarının sorumlusu tek bir sandalye için ara seçim kararı alanlardır” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “bazı bakanların ara seçimle ilgili suçlamalarının suçluluk psikolojilerinin göstergesi olduğunu” savunarak, “Seçim masraflarının sorumlusu tek bir sandalye için ara seçim kararı alanlardır” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, hükümet ile Meclis’teki muhalefetin, ara seçimi istemediğini söyleyip sonra oy birliği ile ara seçim yapma kararı aldığını belirterek, “Çünkü o sandalyenin boş kalmasından rahatsız oluyorlar, bu hükümetin gayrimeşru olduğunu her gün gözlerinin içine sokuyor da ondan. Sayın Tatar, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra boşalan bir sandalye için ara seçimi neden yapmadılar?” diye sordu ve şöyle devam etti:

“O zaman bir sandalye için ara seçim yapmayan böyle bir hükümet şimdi dönüp bize ‘ara seçim yapmak zorundayım’ diyerek, savunma yapamaz, bu tam bir samimiyetsizliktir. Anayasa size, ‘bir yıl içinde erken seçim kararı alırsanız ara seçimi yapmak zorunda değilsiniz' seçeneğini sunuyordu. Mademki ara seçimden bu kadar rahatsızdınız o seçeneği neden kullanmadınız?”

Kudret Özersay, “ara seçimle tek bir sandalyeyi doldurarak, ‘gayrimeşru hükümetin’ herhangi bir meşruiyet kazanmayacağını ve bunu kendilerinin de çok iyi bildiklerini” ileri sürdü.

“Bu sandalyenin boş kalmasından rahatsız oldular. Oranın doldurulması bu ülkenin hiçbir sorununu çözmeyecek ama boş kalması demokrasi ayıbını her gün yüzlerinin içine sokacak” diyen HP Genel Başkanı Özersay, şunları kaydetti:

“İşte tam da bu nedenle halk iradesi yok sayılarak, adeta atanmış bir hükümet olarak göreve gelen bu gayrimeşru hükümet ara seçim yaparak, bu demokrasi ayıbını gizlemeye çalışıyor. Oysa böyle bir seçimle bir vekil seçerek, hiçbir biçimde bir meşruiyet elde edemezler. Ve maalesef muhalefet de bir vekil seçtirerek, ülkeyi erken seçime götüremez, bunu kendileri de biliyor. Daha düne kadar ülkeyi seçime götürecek gücü olduğunu, eğer isterse bunu yapabileceğini söyleyen Ana Muhalefet Partisi, bırakın ara seçimi, bugüne kadar bunu yapmak için neden kılını kıpırdatmadı? Neden bir defa bile hükümetin istifasını istemedi ve istifa ettirmek için baskı ortaya koymadı, bunu izah etmelidir.”

