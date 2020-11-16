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Seçim hükümetine doğru

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Seçim hükümetine doğru

Yaklaşık 10 gün önce Cumhurbaşkanı Tatar tarafından hükümeti kurma görevi verdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in hükümet kurma arayışları bugün de devam etti..

Hafta sonu yapılan görüşmelerde UBP-DP- YDP üçlü koalisyon modelinin tıkanması sonrasında ibre yeniden UBP-HP’ye döndüğü bildirildi. 
Ancak HP’nin geniş tabanlı bir modeli işaret ederek CTP’yi de bu modele katmak istemesi Saner’i sıkıntıya sokarken,  CTP'nin de böyle bir modelde yer almak istemediği biliniyor.

Ersan Saner’in partilerin duruşu nedeniyle icraat hükümeti oluşturamayacağını anlaması sonrasında şimdi de seçim hükümeti kurulabilir mi için nabız yoklamaya başladığı bildirilmekte.

Bu çerçevede bugün UBP yetkilileri diğer partilerin yetkilileri ile gayrı resmi görüşmeler yapıp seçim hükümeti modelini konuştuğu belirtildi.

UBP merkezinde şu sıralarda Bakanların da bulunduğu bir toplantıda konu ele alınıyor. Öte yandan HP’li yetkililer de kendi aralarında toplantıda…

Ersan Saner'in cumartesi gününe kadar hükümeti kurma şansı var... 15 günlük süre cumartesi günü dolacak

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