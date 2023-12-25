Savaşan: Mücadelemiz, daha güçlü ama aynı kararlılıkla devam edecek

UBP Grup Başkanvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında bu gün gerçekleşen Kaymaklı şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso’nun anma törenine katıldı.

Kaymaklı Şehitleri ve Hüseyin Ruso’nun anıldığı törenlere katıldıktan sonra mesaj yayınlayan Ahmet Savaşan; 21-25 Aralık 1963 tarihlerinin Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının var olmak için sürdürdüğü mücadelenin 21 Aralık 1963’te başladığına işaret eden Ahmet Savaşan, 21 Aralık ile başlayan haftada gerekli direnişin ortaya konmaması veya konamaması durumunda, bu direnişin devam etme şansının ortadan kalkacağına ve böylelikle de Kıbrıs adasının tam anlamıyla Rum hakimiyetine geçmiş olacağına dikkat çekti.



Ortaya konan direniş KKTC’nin de yolunu açtı…

21 Aralık ile başlayan zorlu mücadele günlerinde ortaya konan kahramanca direnişin, Kıbrıs Türklerinin saygı duyulması gereken bir halk olduğunu dünyaya gösterdiğini belirten Ahmet Savaşan, bu direnişin Kıbrıs Türk Halkı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden yolu da açtığını ifade etti.



Bugünün gençliği direnişin ruhuna sadıktır…

“Bu zorlu yol, yediden yetmişe Kıbrıs Türklerinin katkıları ile yürünmüş ve aşılmıştır” ifadelerini kullanan Savaşan, “bugünün genç nesilleri olarak bizler, bu yolu aşarak bugünlere gelmemizi sağlayan atalarımız ile ne kadar övünsek azdır. Bilinmesi gerekir ki, bugünün gençliği de bu direnişin ruhuna sadıktır ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için aynı direnişi çok daha güçlü bir şekilde sürdürmeye kararlıdır” dedi.



21 Aralıkta başlayan mücadelemiz çok daha güçlü şekilde devam edecek…

“Aradan geçen bunca yıla karşın, Kıbrıs adasında yeni bir anlaşma sağlanamamışsa, bunun sorumlusu bu şanlı direnişi gerçekleştirerek ‘kendi kendini yönetme hakkını’ Rum tarafına teslim etmeyi reddeden Kıbrıs Türk halkı değildir” diyen Ahmet Savaşan, “anlaşmazlığın sürmesinin sorumlusu, Kıbrıs Türk halkının direnişinin başarısını kabullenmeye yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafıdır. Rum tarafının uzlaşmazlığı devam ettiği sürece 21 Aralık gecesi başlayan mücadelemiz, yeni koşullarda, çok daha güçlü bir şekilde ama aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi.



Varoluş Mücadelesinde Küçük Kaymaklı direnişinin ve Hüseyin Ruso’nun özel bir yeri var…

Varoluş Mücadelesinde Küçük Kaymaklı direnişinin ve Şehit Hüseyin Ruso’nun özel bir yeri olduğunu belirten Ahmet Savaşan mesajının sonunda, “Ruso’nun anısını yaşatmak ve Kaymaklı ruhunu canlı tutmak bizlerin asli görevidir. Bu görevin bilincindeyiz ve gerekeni de bu gün de yarın da yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda halkımızın kahramanlığı, özverisi ve bilinçli direnişi karşısında bir kez daha saygı ile eğiliyor; varoluşumuz için canını esirgemeyen şehitlerimizi rahmetle anarak, yaşayan gazilerimizin ellerinden minnet ve hürmetle öpüyorum” ifadelerini kullandı.

