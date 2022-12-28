Savaşan: “Laf değil hizmet üretmeye devam edeceğiz!”

Ahmet Savaşan, “Üstel Hükümeti ülkede ihtiyaç duyulan reformları yapmaya kararlıdır. Yerel seçimler artık geride kalmıştır. Hükümetimiz ve biz milletvekilleri üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Türkiye’nin desteğini de alarak hayatın bütün alanlarında ihtiyaç duyulan adımları atarak ülke insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Laf değil hizmet üreteceğiz.” dedi

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, "Kıbrıs Türk halkının çok güzel bir demokrasi sınavını daha geride bıraktığı, Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerine rağmen Ulusal Birlik Partisi’nin bir yandan hükümet etme sorumluluklarını yerine getirdiği diğer bir yandan ise yerel seçimlerde birinci parti olma başarısını gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada, UBP’nin 90, DP’nin 15 ve YDP’nin 13 olmak üzere hükümet ortaklarının toplam 220 Belediye Meclisi üyeliğinden 118’ini kazandığını, Ana Muhalefet Partisi CTP’nin 87, TDP’nin 13 ve HP’nin de 2 meclis üyesi çıkarabildiğini belirtti.

-"İttifak halktan yüzde 54 destek aldı"

"Hükümet ortaklarının yaptığı ittifaka UBP, DP ve YDP’nin başkanlar ve parti yetkilileri seviyesinde samimi bir bağlılık gösterildiğine, ayrıca ittifaka tabanın da büyük oranda sahip çıkıldığına" işaret eden Ahmet Savaşan, ittifakın toplamda aldığı yüzde 54’e yakın oyun bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

Savaşan ayrıca toplam 18 Belediyenin 8’ini ittifakın desteklediği adayların kazandığını, CTP’nin 7, bağımsızların ise 3 Belediyede başarı gösterdiğini aktardı.

Ahmet Savaşan, “Üstel Hükümeti ülkede ihtiyaç duyulan reformları yapmaya kararlıdır. Yerel seçimler artık geride kalmıştır. Hükümetimiz ve biz milletvekilleri üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Türkiye’nin desteğini de alarak hayatın bütün alanlarında ihtiyaç duyulan adımları atarak ülke insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Laf değil hizmet üreteceğiz.” dedi.

Seçime gerek aday olarak, gerekse de adayların destekçisi olarak katılan ve emek veren bütün KKTC vatandaşlarını ve ayrıca seçimlerin sorunsuz olarak gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Türk halkı çok güzel bir demokrasi sınavını daha geride bıraktı. Halk olmak, devlet kurmak bu demektir. Ulusal Birlik Partililer olarak seçimin hakkını verdiğimize ve iktidarın büyük ortağı olarak üstlendiğimiz sorumluluklara karşın başarılı bir kampanya yürüttüğümüze inanıyorum. Bizi özveri ile temsil eden aday arkadaşlarımızı ve arı gibi çalışan partililerimizi gönülden kutluyorum.” ifadelerini kullandı.