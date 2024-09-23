Savaşan: “Kurultayların en görkemlisine imza attık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili, Milletvekili Ahmet Savaşan, partinin kurultay sürecini “görkemli” olarak niteleyerek, UBP’nin 23’üncü Olağan Kurultayı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) siyasi tarihindeki “en büyük ve en etkileyici” parti kurultayı olduğunu belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan, tamamlanan 23’üncü Olağan Kurultay hakkında kişisel sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Savaşan, “Bir UBP'li olarak ne kadar gurur duysak azdır. Partimiz, bir kurultayı daha başarı ile tamamlarken, kendine yakışır bir süreç yaşamış ve KKTC'de şimdiye kadar gerçekleşmiş olan parti kurultaylarının en görkemlisine imza atmıştır” ifadelerini kullandı.

Savaşan, “Bu başarı, Sayın Üstel’in fedakarlığı ve çalışkanlığının kaçınılmaz sonucudur. Kendisini kutluyor ve bu yolda onun kararlılığını örnek alacağımızı vurguluyorum” dedi.