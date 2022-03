Savaşan: Halkın beklentisi iktidar ve muhalefetin samimiyetle birlikte çalışmasıdır

Down sendromlu bireylere normal insanlar gibi yaşayabilecekleri standartların yaratılması ve onların ihtiyaç duyduğu fizyoterapi ve mental eğitimleri alabilmeleri sağlanması konularında hükümetlere önemli görevler düştüğüne işaret eden Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Down Sendromlu bireylerin topluma kazandırılmaları için bu güne kadar çeşitli adımların atıldığını ama bu adımların yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Parti gözetmeksizin mecliste görev yapan bütün milletvekillerinin üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket edeceğine inanç belirten Ahmet Savaşan, özel gereksinimi bulunan bireylerin gerek yasal, gerekse de diğer alanlarda ihtiyaç duydukları düzenlemelerin yapılabilmesi için iktidar ve muhalefetin birlikte ve samimiyetle çalışarak en kısa sürede sonuç alması gerektiğini vurguladı. Savaşan halkın beklentisinin de bu yönde olduğuna vurgu yaptı.

En önemli gereklilik eğitimdir…

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ne atıfta bulunarak Down sendromlu kişilerin topluma kazandırılmalarında en önemli gerekliliğin başında eğitimin geldiğine dikkat çekti. Doğumdan itibaren başlatılan eğitimlerle Down sendromlu kişilerin toplumda başarılı olduklarını vurgulayan Ahmet Savaşan, günümüzde Down sendromlu kişilerin hemen hepsinin okula gittiğini ve başarılı olduğunu kaydederek, “bu insanlarımız çağımızda sosyal yaşama kolaylıkla katılıyor ve çoğu da yarı-bağımsız yaşamlar kurabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Artık lise, hatta üniversite bitiriyorlar…

Eskiden okuyamaz denilen bu bireylerin artık lise, hatta üniversite bitirebildiklerini kaydeden Ahmet Savaşan, “Down sendromlu doğan insanlarımız doğumdan itibaren başlayan, düzenli ve disiplinli eğitimlerle ikinci bir dil öğrenebiliyor, çalışabiliyor ve hayatta başarılı olabiliyorlar” dedi. Son 40 yılda Dünya’da uygulanan çeşitli eğitim ve terapilerle hem öğrenme hem de bağımsız yaşam seviyelerindeki artışın müthiş olduğunun altını çizen Savaşan, Down sendromunun hastalık olmadığını söyledi.

Siyasiler olarak bizler gereken çabayı ortaya koymalıyız…

Down sendromlu bireylere “hastalıklı” ya da “sorunlu” olarak yaklaşılmasının büyük bir hata olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, “düzgün bir şekilde yetiştirilen Down sendromlu bireyler, hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymaksızın hayatlarını sürdürebilecek kadar kendilerini geliştirebilirler. Örneğin, normalde motor fonksiyonlar konusunda ciddi sıkıntılar çeken Down sendromlu bireylerin, gerekli eğitimi almaları halinde normal bireyler gibi el-göz koordinasyonuna ve motor faaliyetlere kavuştukları görülmektedir. Dolayısıyla biz siyasiler, Down sendromlu bireylerin normal insanlar gibi yaşayabilecekleri standartların sağlanması konusunda çalışmalı, onların fizyoterapi ve mental eğitimlerin verilmesi için her türlü çabayı ortaya koymalıyız.

Sürdürülebilir bir yapı kurmalıyız…

Her birimiz, farklı yapıdaki genlerle doğuyoruz ve popülasyonun geneli, tipik bir gen grubuyla doğuyor. Bizler, dönüp buna baktığımızda, bu bireyleri “normal” olarak tanımlıyoruz. Doğada, her şey normaldir, her şey doğaldır. Bu anlayış, egomuzu yenmemiz ve ekolojik bütünlüğü fark etmemiz için ekstra önem taşımaktadır. Bu konuda toplumsal farkındalığın gelişmesi için devlet, hükümet, muhalefet, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin el ele vererek yılda sadece bir gün değil, sürdürülebilir bir yapının kurulması için çalışması hayati önem taşıyor. Ülkemizde yeterli olmasa da bu bilincin var olduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki el ele vererek çalışırsak bu konularda gereken adımları atacak ve bu özel insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırabileceğiz” dedi.