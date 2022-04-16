"Sarayönü politikası yıllarca topluma “yeterince şey kaybettirdi"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sarayönü politikasının yıllarca topluma “yeterince şey kaybettirdiğini” kaydetti ve “Biz böyle iyiyiz zihniyeti devam ediyor” diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin günümüzde dünyadan daha da yalıtılmış halde olduğunu da kaydetti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs TV’de bir programa katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Biz tekrardan Sarayönü ekseninde politika yaptığını zanneden bir toplum konumuna geri döndürüldük” dedi.

1999’daki Helsinki Zirvesi’nin önemine işaret ederek konuşmasına başlayan Erhürman, “Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne (AB) üye olabilir” maddesini hatırlattı.

“Tüm film orada koptu” diyen Erhürman, 1999’da ne yapıldığının hatırlanması gerektiğini söyledi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti bugün AB üyesi olduysa, 1999’da neler yaşandığını herkes hatırlayacak” dedi.

Kıbrıslı Türklerin günümüzde dünyadan daha da yalıtılmış halde olduğunu söyleyen Erhürman, “Üstünden 20 yıl geçti ve şimdi baktığımızda, biz tekrardan Sarayönü ekseninde politika yaptığını zanneden bir toplum konumuna geri döndürüldük” diye konuştu.

“BİZ BÖYLE İYİYİZ ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR”

Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) hakkında da konuşan Erhürman, söz konusu önlemlerle tekrardan dünyayla “istişareye geçilebileceğini” kaydetti. Bütün bunlar masadayken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarını eleştiren Erhürman, söz konusu GYÖ’lerin sadece dünyayla buluşma meselesi değil, aynı zamanda ekonomik olarak açılacak “nefes boruları” olduğunu da söyledi.

“Hiç olmazsa ülkenin ekonomik olarak kalkınması anlamında bunlara önem göstermeniz gerekiyor” diyen Erhürman, Kıbrıslı Türklerin 2003-2004 yıllarında “özne” olduğunu hatırlattı ve “Şimdi Kıbrıslı Türkler bu masanın neresindedir? Kıbrıslı Türkler masadan kaldırılmış, sandalyeler Sarayönü’ne konulmuş ve orada oturuyor. Bu zihniyetin ‘Sarayönü bize yeter’ hali 2004’te de aynıydı. O zihniyet aynı şekilde devam ediyor. ‘Biz böyle iyiyiz’ zihniyeti devam ediyor” dedi.

“ASIL MARİFET HALKIN ÇIKARLARINI KORUYABİLMEK”

Artık toplumun “bu şekilde iyi olmadığını” en fena halde hissetmeye başladığının altını çizen Erhürman, “Mutfakta yangın var lafı, herkesin tenini yakacak bir ısı üretiyor. Bu vizyonla, buradan bir çıkış olmadığını da insanlarımız görüyor” diye konuştu.

Yetişmiş gençlerin göç etme düşüncesinin her gün daha da fazla görüldüğünü ifade eden Erhürman, 2004’ten bu yana gençlerin artık dünyayı bilen gençler olduğunu belirtti. Erhürman, hayvancılık yapan gençlerin, “bu işten en az zararla nasıl kaçarım?” diye düşünmeye başladığını da belirtti.

“Asıl marifet sizin kendi halkınızın çıkarlarını koruyabilmektir. Anastasiadis GYÖ paketini ortaya koyarken, ben kendi halkımın çıkarlarını masada elde etmek zorundayım” diyen Erhürman, ortaya konan “iki eşit egemen” modelini eleştirdi.

“KIBRIS SORUNUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ”

Bunun sonucunda Kıbrıslı Türklerin, Sarayönü’ne hapsedildiğini belirten Erhürman, “beyanat üstüne beyanattan” başka bir şey yapılmadığını dile getirdi.

Kıbrıs sorununu bir an önce çözmek zorunda oldukları görüşünü ifade den Erhürman, önceki yıllarda müzakere heyetlerinde birçok görev aldığını hatırlattı ve “Ben müzakere heyetlerinde görev aldım. TC’nin en yetkili makamlarıyla da görüştüm. Dosyanıza hakimseniz, karşınızda sizi sayan insanlar bulursunuz. Dosyanıza hakim değilseniz, o da kendi stratejimi belirleyelim der. Bunların konuşulabilmesi gerekiyor. Türkiye bize konuşmasın, bizimle konuşsun. Aynı şey Güney Kıbrıs, AB ve BM için de geçerlidir. Öncelikle bizim özgüven sahibi olmamız ve ufkumuzu açmamız gerekir. Sarayönü politikası bu topluma yeterince şey kaybettirdi” diye konuştu.

“HALA GÖÇ VERMEMİZ HAZMEDİLECEK BİR ŞEY DEĞİLDİR”

Toplumun hala göç vermeye devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Bugün göç veriyorsanız, emek ve beyin göçü veriyorsunuz demektir. Bu hazmedilecek bir şey değildir” dedi.

İMZALANAN PROTOKOL…

İmzalanan protokol hakkında da konuşan Erhürman, hükümete birçok kez protokolün içeriğinin kendileriyle de paylaşılması için çağrıda bulunduklarını, hükümetin kendilerine öneri yapma fırsatı tanımadığını ve hala söz konusu metni göremediğini kaydetti.

Protokolün hazırlanma şeklinde ciddi şekilde hata yapıldığını savunan Erhürman, protokolün imzalanmasının ardından öneri yapılamayacağını, ekonomik örgütlerin, emek örgütlerinin ve muhalefetin de protokolün içeriğinden haberlerinin olmadığını kaydetti.

Enflasyonun Türk Lirası kullanımından kaynaklandığını ifade eden Erhürman, 6 bin 90 TL asgari ücretin yetmez hale geldiğini dile getirdi; hayat pahalılığının kaynağında TL’nin oynaklığının yattığını ifade etti.

“TL KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN AÇIKLAR NASIL KAPATILACAK?”

Gelirlerin Euro’ya endekslenmemesi durumunda, TL kullanımından kaynaklanan açıkların nasıl kapatılacağıyla ilgili protokolde hüküm olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’nun Ankara’da 13’üncü maaş ve hayat pahalılığıyla ilgili yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

İmzalanan 4 milyar 250 milyon TL’lik protokolün yaklaşık 1 milyarının savunma harcamaları olduğunu belirten Erhürman, son protokolün gerçekleşme oranının yüzde 50 olduğunu ve büyük bölümünün de savunma harcamaları olduğunu hatırlattı. KIBTEK ile ilgili de birçok iddianın olduğunu da dile getiren Erhürman, “elektrik zammından indirimin” de sadece Mart ayına özel olmasını eleştirdi.

“ALKOLLÜ İÇKİ ZAMMI DA ELEKTRİK ZAMMI DA EKONOMİK AKLA AYKIRIDIR”

Haziran ayında hayat pahalılığıyla birlikte hesaplanınca asgari ücretin 8 binleri geçeceğini belirten Erhürman, “Özel sektöre maaş desteği verebileceğiniz bir kalem var mı?” diye sordu.

Başbakan Sucuoğlu’nun “Protokolde hayat pahalılığının dondurulacağını yazmadım ama paramız olursa vereceğiz ya da sonra vereceğiz” açıklamalarını da eleştiren Erhürman, “Çocuğunu okula gönderen insan, çocuğuna ihtiyaçlarını gelecek sene alırız mı diyecek?” diye sordu.

Alkollü içki zammını da “başka bir facia” olarak değerlendiren Erhürman, “Alkollü içki zammı da elektrik zammı da ekonomik akla aykırıdır. Bütün bunlar totalde Fiyat İstikrar Fonu gelirini de düşürecek. Yüzde 13’lük enflasyonun içinde aslan payı elektriktedir” dedi.