Saner "Pazartesi erken seçim tarihi görüşülecek"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet ve siyasi parti başkanları konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun ardından Başbakan Ersan Saner konuştu.

SANER

Başbakan Ersan Saner, “Tüm dünya farklı bir dönemden geçiyor, diğer ülkeler gibi biz de etkilenerek bu süreci yaşıyoruz” dedi.

Kararların gün içinde dahi yeniden revize edilebildiği bir dönem yaşandığına işaret eden Saner, Meclis’teki çalışmaların da bundan etkilendiğini söyleyerek, bütçe çalışmaları örneğini verdi.

Saner, maske ve mesafe önlemleri alınarak Meclis’in açıldığını söyleyerek, salgının boyutuna değinerek, KKTC’yi arzu ettikleri şekilde yönetmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni projeler ortaya çıkarma yönünde ciddi gayret gösterdiklerini, bazılarının hayata geçtiğini söyleyen Saner, Pazartesi günü erken seçim tarihinin belirlenmesinin görüşüleceğini kaydetti.

Saner, erken seçim dönemi için şans ve yasama yılı için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Hükümet ve muhalefet olarak eleştirilere de maruz kalındığını dile getiren Saner, herkesin KKTC’yi ileri taşıma amacıyla bu eleştirileri yaptığını belirtti.