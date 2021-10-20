Saner istifasını veriyor

UBP Genel BAşkanı ve Başbakan Ersan Ersan Saner, dün akşam patlak veren video skandalının ardından, siyasetten çekilme kararı aldığı iddia edildi.

İstifa yazısı hazırlanan Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi.

Başbakanlıktan ise hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor.

Bugün öğleden sonra UBP’li bakanlar bir araya gelerek yol haritası belirleyecek. Kurultayın çok adaylı yapılma süreci aynen devam ederken, başbakanlığa vekalet edecek ismin önceliğinin ülkeyi sorunsuz erken seçime götürmek olduğu söylendi.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN VİDEO UBP'DE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Başbakan Saner’le ilgili dün öğleden sonra sosyal medyaya düşen video, hem ülkede hem de UBP’de deprem yarattı.

Genel başkanlık görevinden istifa etmesi, genel başkan adaylığından çekilmesi ve başbakanlık görevinden hukuken kriz yaşanmaması için izine ayrılması konusunda Ersan Saner’e büyük bir baskı yapıldı ve telkinde bulunuldu.

Saner’e en yakın kişiler bile söz konusu video olayından sonra başkanlıkta ve genel başkan adaylığında ısrar etmesinin UBP’yi de yaralayacağı ve geri dönülmez tahribatlar yaratacağı üzerinde durdu.

UBP kurmayları, video krizini siyasi krize çevirmemek için yoğun çaba harcıyor.