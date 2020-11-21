Saner, hükumet kurma görevini iade etti

Ersan Saner, hükumeti kurmak adına herhangi bir çoğunluğa ulaşılamaması sonucu Kıbrıs Türk demokrasisinin daha iyi işlemesi için görevi iade ettiğini belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 7 Kasım’da aldığı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah saat 11.00’de UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

SANER

Ersan Saner burada yaptığı konuşmada, hükümeti kurmak adına herhangi bir çoğunluğa ulaşılamaması sonucu Kıbrıs Türk demokrasisinin daha iyi işlemesi için görevi iade ettiğini belirtti.

Saner, görevin ilk olarak UBP’ye verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, yeni ortaya çıkacak hükümet modellerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Saner, ekonomik sorunlar, Covid-19 pandemisi ve dün akşam saatlerindeki hortum ve fırtına nedeniyle oluşan zararlara bakıldığı zaman ülkenin bir an önce oluşacak ve sorunlara el atacak bir hükümete ihtiyacı olduğunu kaydederek, UBP’nin ne zaman ihtiyaç olursa parti olarak göreve hazır olduğunu da ekledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Meclis ve milletvekillerinin halka hizmet için var olduğunu belirterek, UBP Genel Başkan vekiline hükümet kurma görevinin verilmesinin ardından bir beklenti oluştuğunu fakat bu beklentinin sonuçsuz kalmasından dolayı üzüntülü olduğunu açıkladı.

“Hükümet kurulması için bir zemin vardı fakat neden kurulamadığının herkes değerlendirmesini yapacaktır” diyen Tatar, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Bütçenin alt komitede görüşülmesi ve yılbaşından önce geçmesi gerektiğine de işaret eden Tatar, bir yandan da doğal afetten etkilenen bölge ve tesislerin sorunlarına eğilmek gerektiğini, bu nedenle Cumhurbaşkanının gerektiği koşullarda şu an görevde bulunan bakanların oluşturduğu Bakanlar Kurulu’nu toplama yetkisi olduğunu hatırlattı.

Anayasa’nın, ülkede yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam ettiğiyle ilgili maddeye atfen hükümetin yerinde olduğunu, ihtiyaç halinde, ivedi bir karar alınmasına ihtiyaç duyulması durumunda Anayasal hakkı olarak Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebileceğini ve buna hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün tekrar bir değerlendirme yaparak sürecin nasıl yönetileceğiyle ilgili bir karar vereceğini söyledi.

Kaymakamlıklar, belediyeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı dahil tüm yetkili birimlerin doğal afet bölgelerinde aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Tatar, akşam saatlerinde Başbakanlıkta Bakanlar Kurulu’nu toplayabileceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede şu an için iki kez seçime gitmenin yorgunluğu bulunduğunu ve bir seçim havası olmadığını anlatarak, iyi yönetilse de ortada bir pandemi sürecinin var olduğunu ve ülkedeki sorunların giderilmesi adına bir an önce hükümetin kurulmasının beklendiğini ifade etti.

Tatar, bir soruya karşılık yapacağı değerlendirmenin ardından hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Erhürman’a vereceğini belirterek, mevcut hükümetin Ocak ayında 3 yılı tamamlamış olacağını hatırlattı, ve ülkede istikrarın önemine dikkat çekerek, hükümet kurma çalışmalarının başarısız olmasının zaman kaybı oluşturduğunu ifade etti.

Mevcut bakanların görevlerinin başında olduğunu da yineleyen Tatar, bütçenin de yakın bir zamanda geçmesi, plan ve projelerin devamı için hükümet kurma sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.