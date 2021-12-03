Saner, 'buraya kadar' dedi

Ulusal Birlik Partisi eski başkanı ve sski başbakan Ersan Saner, milletvekili adaylığında bulunmayarak siyasete veda etti.
UBP’de bugün sona eren başvuru süresinde adaylık için müracaat etmeyen Ersan Saner yeni dönemde mecliste olamayacak.
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