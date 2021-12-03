banner583
banner753
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
6 0
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
26 0
 
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
16 0
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
73 0
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
127 0
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
34 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
19 0
banner661
banner726

Saner, 'buraya kadar' dedi

banner476

banner714
Saner, 'buraya kadar' dedi
banner721
Ulusal Birlik Partisi eski başkanı ve sski başbakan Ersan Saner, milletvekili adaylığında bulunmayarak siyasete veda etti.
UBP’de bugün sona eren başvuru süresinde adaylık için müracaat etmeyen Ersan Saner yeni dönemde mecliste olamayacak.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.