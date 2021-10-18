“Sandıktan korkmuyoruz”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 26 Aralık tarihini erken genel seçim tarihi olarak önerdiklerini söyledi ve “Sandıktan korkmadık korkmuyoruz” dedi



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Güzelyurt ve Lefke Kadın örgütlerinin düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Etkinlikte DP Güzelyurt ve Lefke Kadın Örgütü üyelerine hitaben bir konuşma da yapan Ataoğlu, “DP’nin en büyük gücü, kadın örgütleridir. Bunun da en büyük göstergesi, Güzelyurt ve Lefke Kadın Örgütleri’miz gözlerindeki heyecan ve kararlıktır” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Ataoğlu, şöyle konuştu:

“Kısa bir süre sonra sandığa gidiyoruz. Biz hiçbir zaman sandıktan korkmadık, şimdi de korkmuyoruz. DP olarak 26 Aralık tarihini erken genel seçim tarihi olarak önerdik. Çünkü biz kadınlarımıza güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz, partililerimize güveniyoruz.

Bütün enerjimiz sadece ve sadece ülkemizin her alanda daha iyiye ulaşabilmesi içindir. Bizim tek gailemiz, memleketimizdir, gençlerimizdir, geleceğimizdir.

Ülkemizi, gerek ekonomik gerek siyasi gerekse de sosyal anlamda, hak ettiği seviyeye getirebilmek için canla başla çalışıyoruz, sizlerin bu heyecanı ve inancı bizlere güç vermektedir.”

