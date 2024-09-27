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Şahiner: “Güngör Çöplüğü İhalesi tarihi bir rant planı”

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Toplumun her kesiminden paydaşlardan, odalardan, birliklerden, çevre örgütlerinden çok sert tepki gelmesine rağmen hükümetin pazartesi günü “yarım asırlık bir peşkeşe” imza atmak için gün saydığını iddia eden Şahiner, Güngör Çöplüğü İhalesinin “tarihi bir rant planı” olduğunu ileri sürdü

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Şahiner: “Güngör Çöplüğü İhalesi tarihi bir rant planı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Güngör Çöplüğü İhalesinin “tarihi bir rant planı” olduğunu öne sürerek, Özelleştirme Yasası altında yapılarak, adrese teslim ihalenin önünün açıldığını savundu.
Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, maliyenin, maaş ödeyemeyecek duruma düşürüldüğünü ileri sürerek, “Ders almak yerine çöpten bile yandaşlarına rant dağıtmaya çalışıyorlar” dedi.
Toplumun her kesiminden paydaşlardan, odalardan, birliklerden, çevre örgütlerinden çok sert tepki gelmesine rağmen hükümetin pazartesi günü “yarım asırlık bir peşkeşe” imza atmak için gün saydığını iddia eden Şahiner, Güngör Çöplüğü İhalesinin “tarihi bir rant planı” olduğunu ileri sürdü.
İhale ile yapılacak olan vurgunu meşrulaştırmak için Merkez Bankası’nın bile kullanılmaya çalışıldığını savunan Şahiner, “Merkez Bankası’na yanlış veriler sunup hesaplama yapmasını talep edebilecek kadar gözleri döndü” iddiasında bulundu.
Organize bir plan yapıldığını, ihale şartnamesinin usulsüz bir şekilde hazırlandığını öne süren Salahi Şahiner, rant uğruna Merkez Bankası’nın ismini ve itibarını ayaklar altına almaktan çekinilmediğini savundu. Şahiner şöyle devam etti:  
“Bu ihale, Kamu İhale Yasası ile açılabilecekken, hükümet tarafından Özelleştirme Yasası altında yapılarak, adrese teslim ihalenin önünü açmaktadır. Böylece Rekabet Kurulu ihalede bypass edilerek, ihaledeki yasa dışılıklara ve usulsüzlüklere müdahale edilemeyecektir.”
-“İhale şartnamesindeki koşullar alelacele değiştirildi”
İhale şartnamesindeki koşulların alelacele değiştirildiğini, yerli iş insanları ihaleye giremesin diye adrese teslim şartlar eklendiğini, ihaleye girmek için gerekli olan geçici teminat miktarının 500 bin TL’den, 500 bin Euro’ya yükseltildiğini iddia eden Şahiner, rekabeti engelleyici kıstaslar konularak, birbiriyle örtüşmeyen, tutarsız maddelerin şartnameye dahil edildiğini savundu.
CTP Milletvekili Şahiner, “Adrese teslim ihalelerle, işlerine geldiği gibi düzenlemeler yaparak, kamu ihalelerine çökmeyi planlayanlar bilmelidir ki yasadışı ve usulsüzlükle yapılan hiçbir ihale yanınıza kalmayacak. ‘Özelleştirme’ adı altında memleketi parsel parsel yandaşlarınıza dağıtmanıza, gelecek nesillerin bugünü ve yarınını çalmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.
 
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