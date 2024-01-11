“Sadece LTB ile kalmam mümkün değil”

LTB Başkanı Harmancı, “Yüzde 49 oy almış bir siyasetçi sadece LTB ile kalması mümkün değildir. Toplumun ihtiyacını hissettiğim anda, sorumluluğumu yerine getiririm” dedi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, BRT’de Levent Kutay’ın soruları üzerine iç siyasete ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Önceliğinin LTB ve Lefkoşa Halkına verdiği sözleri yerine getirme olduğuna vurgu yapan Harmancı, TDP’de de yeni bir dönemin başlamakta olduğunu, bu yenilemeye gerekli desteği vereceklerini söyledi.

“2024 iç siyaset açısından hareketli geçecek” diyen Harmancı, “Peki Mehmet Harmancı ne yapacak sorusuna “ Bir çok spekülasyon ve dedikodu hatta önümüzün kesildiği düşündüğüm bir dönem yaşıyoruz. Siyasette lafımın nereye gideceğini uyguladığım aksiyonlarla ilerlemeyi seviyorum. Öncelikle Lefkoşa’ya ilişkin ödevlerimi yerine getirmek istiyorum. O nedenle ilk etapta merkez siyaset özelinde daha aktif rol almam mümkün görünmüyor. TDP’nin aktif, belirleyici olması için elimizden gelen katkıyı ortaya koyacağız. Bu kurultayda başkalık ile ilgili tasarrufum olmayacak. Böyle bir beklenti var. Bunu biliyorum buna üzülüyorum. Ama başka insanların önüne de duvar öremeyiz” yanıtı verdi.

Harmancı, “ Bazen nehrin doğal akışı vardır. Partinin belli beklentisi olur. Bunca yıl ve emekten sonra, sözlerimize kulak kabartılması doğal. BU camianın bir kez daha bölünme lüksü yok, buradan çıkacak bölünme ile de ayağa kalkacak lüksü yok. Camiayı birarada tutmalıyız. Bunun önemli bir bileşeneyiz. Bunun için de gerekli siyasi iradeyi göstereceğim. Elbette siyasi irade göstereceğim. Ama asli görevim, Lefkoşa’ya ödevlerimi yerine getirmeden, Mehmet Harmancı farklı siyasi saiklerle hareket ediyor dedirtmeyeceğim” şeklinde konuştu

Soru üzerine de Mehmet Harmancı, “Yüzde 49 oy almış bir siyasetçi sadece LTB ile kalması mümkün değildir. Uzun vadede bunu böyle okumak dar görüştür. Başka bir siyasi kinetiğe evrilmesi gerekiyor. Günü ve zamanı geldiğince olacak işler bunlar. Toplumun ihtiyacını hissettiğim anda, sorumluluğumu yerine getiririm, pozisyon almaktan çekinmem. Toplumun yüzde 49 oyla verdiği sorumluluğun farkındayım. LTB salt bir belediye başkanlığı olsa diğer partiler de öyle davranırdı” yanıtı verdi



